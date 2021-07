Créditos para la Recuperación Productiva

Objetivo Del Programa

Apoyar financieramente a empresas con proyectos productivos que promuevan la reactivación económica y generación de empleo, a través de distintas líneas crediticias para:

PyMEs

PyMES en Agrupamientos Industriales

Microempresas

PyMEs lideradas por mujeres

A continuación se especifican las características, condiciones y requisitos para cada una de ellas.

1°Créditos para PyMEs con Bonificación de Tasa “Provincia en Marcha”

Condiciones generales

Beneficiarios: PyMEs de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a los sectores de industria, comercio, servicios, construcción y minería.

Entidad Financiera: Banco Provincia (BAPRO), con bonificación de tasa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Tipo de crédito: Inversión Productiva

Destinos de inversión: Inversión en obra civil e instalaciones (galpones, tinglados, naves), bienes de capital, maquinaria industrial, bienes y/o servicios tecnológicos, que tengan como fin el desarrollo y aumento de la actividad productiva.

Monto máximo: $ 100.000.000

Plazo: hasta 60 meses con hasta 12 meses de gracia

Tasa: 30% TNA fija, menos la bonificación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (hasta 10 puntos porcentuales). El Ministerio otorgará la elegibilidad previa para acceder a la bonificación de acuerdo al siguiente esquema:

6 puntos porcentuales para la línea general.

2 puntos porcentuales adicionales para empresas que quieran relocalizarse en un agrupamiento industrial o zona industrial apta, o que estando instaladas en un agrupamiento industrial, quieran ampliar la inversión.

1 punto porcentual adicional si el 70% o más del monto total del proyecto de inversión es para la adquisición de equipamiento y bienes de capital nacionales fabricados en la provincia de Buenos Aires.

· ¿Cómo hago la solicitud?

·

· 1) Completá el formulario de solicitud de elegibilidad en esta web: www.mp.gba.gov.ar/recuperacionproductiva/.

· Nota: como el formulario no permite el guardado temporal, te sugerimos recorrerlo primero para poder preparar la información que necesitarás para completarlo.

· 2) Descargá el formulario del paso 1 y envíalo junto con el resto de la documentación (detallada debajo) a través del Portal de Trámites de la Provincia ( portal.gba.gob.ar/web/portal ).

· Nota: buscá el trámite “Créditos para la recuperación productiva”.

· Instructivo Créditos para la Recuperación Productiva con bonificación de tasas (PDF)

· Documentación a presentar:

· A. Formulario de solicitud.

· B. Facturas pro-forma y/o presupuestos con membrete, referidas a la totalidad de las inversiones a financiar; y en caso de corresponder, documentación técnica (catálogos, especificaciones de maquinaria, detalle de tareas o planes de trabajo en el caso de consultoría o asistencias técnicas).

· C. Certificado PyME Nacional.

· D. Certificado de radicación en el Agrupamiento Industrial (solo obligatorio para acceder a los puntos adicionales de bonificación por pertenecer o realizar el traslado a un agrupamiento industrial o zona industrial apta).

· E. Última DDJJ de Ingresos Brutos Anual.

· F. Último Estado de Resultados de la Empresa (opcional)

· G. Constancia de Aceptación al Registro Especial Aduanero (AFIP). (solo obligatorio para acceder al punto adicional de bonificación por ser empresa exportadora)

· H. Comprobantes de ventas al exterior (Facturas E emitida en 2018-2019-2020). (solo obligatorio para acceder al punto adicional de bonificación por ser empresa exportadora)

· I. Inscripción en el Registro ActiBA.

· 3) Accedé al certificado de elegibilidad: a través del correo electrónico declarado en la solicitud te estaremos informando el resultado de la evaluación.

· 4) Presentate en la Sucursal del Banco: si tu proyecto fue elegido para la Bonificación deberás presentarte en la sucursal del BAPRO para continuar con la solicitud del crédito.

· ¿Dudas o consultas?

·

· Escribinos a crp_bonificacion@mp.gba.gov.ar

· IMPORTANTE

1) EL OTORGAMIENTO DE LA ELEGIBILIDAD ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO, PERO NO GARANTIZA LA OBTENCIÓN DEL MISMO. LA APROBACIÓN DEL CRÉDITO ESTÁ SUJETA AL ANÁLISIS CREDITICIO Y DE GARANTÍAS QUE REALIZA EL BANCO DE LA PROVINCIA. EL BENEFICIO DE LA BONIFICACIÓN DE TASA NO OTORGA DERECHO ALGUNO PARA EL BENEFICIARIO, NI OBLIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO NI DEL BANCO PROVINCIA SI LA OPERACIÓN DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO NO SE REALIZA.

2) SI AÚN NO SOS CLIENTE DE BAPRO ACÉRCATE A UNA SUCURSAL PARA LA APERTURA DE CUENTA Y LA CONFECCIÓN DE LA CARPETA CREDITICIA. EL MINISTERIO NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LOS PLAZOS QUE DEMANDA DICHA OPERATORIA. IGUALMENTE PODRÁS TRAMITAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CRÉDITO DE MANERA SIMULTÁNEA.

3) EL MINISTERIO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA SU ANÁLISIS.

2° Microcréditos productivos con bonificación de tasa

Condiciones generales

Destinatarios: Personas humanas microemprendedores/as que:

Estén debidamente inscriptos en ANSES (monotributo social) o en AFIP (monotributo o responsable inscripto) y en el registro ActiBA.

Realicen actividades de agregado de valor vinculado a sectores industriales o brinden servicios industriales.

Que desarrollen actividades que pertenezcan a alguno de los siguientes sectores: alimentos y bebidas, agroindustria, calzado, cuero y marroquinería, diseño (web, gráfico, textil, audiovisual, etc), edición e impresión de libros, indumentaria, confección y tejidos; metalmecánica, madera y muebles, plásticos, maquinaria y equipos (incl. eléctricos), software y servicios industriales.

Entidad Financiera: Provincia Microcréditos S.A. (BAPRO), con bonificación de tasa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Tipo de crédito: Inversión Productiva y Capital de Trabajo

Destinos de inversión: inversión (maquinarias, ampliaciones y remodelaciones de infraestructura productiva, equipamiento, reparaciones o mantenimiento de bienes de capital y software) y capital de trabajo (insumos, materias primas y gastos corrientes).

Monto máximo: hasta 50 Sueldos Mínimos Vitales y Móviles ($1.177.200).

Plazos: Hasta 60 meses para inversión. Hasta 36 meses para capital de trabajo.

Tasa: 50% TNA fija, menos la bonificación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (hasta 17 puntos porcentuales). El Ministerio otorgará la elegibilidad para acceder a la bonificación de acuerdo al siguiente esquema:

15 puntos porcentuales para la línea general sobre la tasa que aplique Provincia Microcréditos

2 puntos porcentuales adicionales para microempresas lideradas por mujeres.

¿Cómo hago la solicitud? Paso a paso

1)Acercate a la sucursal de Provincia Microcréditos ( www.provinciamicrocreditos.com/sucursales ) de la Provincia de Buenos Aires más cercana a tu domicilio para realizar la solicitud. Provincia Microcréditos le comunicará la solicitud al Ministerio, que evaluará si corresponde el otorgamiento de la bonificación de tasa.

2) Accedé al certificado de elegibilidad: a través del correo electrónico declarado en la solicitud te estaremos informando el resultado de la evaluación.

3) Presentate en la Sucursal del Banco: si tu proyecto fue elegido para la Bonificación deberás presentarte en la sucursal del Banco donde solicitaste el préstamo para continuar con la solicitud del crédito.



¿Dudas o consultas?

Escribinos a crp_microcreditos@mp.gba.gov.ar

IMPORTANTE

1) EL OTORGAMIENTO DE LA ELEGIBILIDAD ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO, PERO NO GARANTIZA LA OBTENCIÓN DEL MISMO. LA APROBACIÓN DEL CRÉDITO ESTÁ SUJETA AL ANÁLISIS CREDITICIO Y DE GARANTÍAS QUE REALIZA PROVINCIA MICROCRÉDITOS. EL BENEFICIO DE LA BONIFICACIÓN DE TASA NO OTORGA DERECHO ALGUNO PARA EL BENEFICIARIO, NI OBLIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO NI DEL BANCO PROVINCIA SI LA OPERACIÓN DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO NO SE REALIZA

2) LA ELEGIBILIDAD QUE OTORGARÁ EL MINISTERIO DEFINIRÁ MONTOS MÁXIMOS Y PUNTOS MÁXIMOS DE BONIFICACIÓN. PROVINCIA MICROCRÉDITOS, TRAS EL ANÁLISIS CREDITICIO, AJUSTARÁ EL PROYECTO AL MONTO PRESTABLE SEGÚN LA CAPACIDAD Del SOLICITANTE.

3) EL MINISTERIO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA SU ANÁLISIS.

3°Impulso Mujeres-Línea con bonificación de tasa exclusiva para PyMES lideradas por mujeres

Condiciones generales

Destinatarios: PyMEs de la provincia de Buenos Aires lideradas por mujeres, pertenecientes a los sectores Industrial, Agroindustrial, de Servicios Industriales y Comercio.

Entidad Financiera: Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Tipo de crédito: Inversión Productiva

Destinos de inversión: Adquisición de bienes de capital de producción nacional y/o la construcción o adecuación de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes y/o servicios. Se admite hasta un 30% del monto del crédito a bienes o componentes de origen importado y un 20% del monto del crédito otorgado para financiar capital de trabajo asociado a la inversión.

Monto máximo: $ 20.000.000

Plazo: hasta 61 meses con hasta 6 meses de gracia.

Tasa: 30%TNA fija, menos la bonificación de tasa por parte de FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo):

8 puntos porcentuales de bonificación otorgada por FONDEP sobre la tasa que aplique el Banco durante los primeros 24 meses.

¿Cómo hago la solicitud? Paso a paso

Acercate a la sucursal de BAPRO y solicita la línea de Impulso Mujeres.

¿Dudas o consultas?

Escribinos a asistencia.produccion@mp.gba.gov.ar