Conviviendo Unidos – Por Roberto Rule

Cuando caiga la noche, para que nadie nos vea, saldremos para no

volver. Tomaremos las pocas cosas que nos quedan: una lata para

calentar agua, una parrilla de alambre, leña seca en una bolsa para

encender fuego, unas galletas duras, fósforos. Tomaremos por el

sendero que va al molino, cruzando por la orilla de la laguna. Luego

nos meteremos despacio por entre los juncos sin hacer ruido para no

espantar a los animales. Será una nueva vida tener que luchar todos

los días contra el frío o el calor. Tendremos que hacernos amigos del

viento para cazar y comer, de la lluvia para que no falten pescados,

de la luna para caminar los campos y vigilar la zona donde estemos

parando. Hijo mío, ya esto no se aguanta más, si queremos seguir

viviendo lo único que nos queda es agarrar nuestras cosas y cuando

anochezca empezar a caminar por el sendero que va al molino.

En los años sesenta vivíamos en un campo ubicado en los Cuatro Caminos de General

Alvear, la vida era hermosa y llena de naturaleza.

En mi casa se sembraba trigo, avena, lino, girasol y maíz, se rotaban las siembras. No

se utilizaban fertilizantes ni venenos para combatir malezas. Se araba, disqueaba varias

veces y luego se sembraba. Las casas de los vecinos siempre estaban llenas de gente,

nadie le fumigaba a sus seres queridos, ni le contaminaba el agua, ni el aire. Se

respiraba naturaleza, las flores olían a perfume. Todos los campos tenían colmenas que

vivían sin tener que ser tapadas de los gases venenosos que las matan. Parecía un

paraiso, lleno de vida y de esperanzas. Íbamos al colegio a caballo, le hacíamos la

quinta a la maestra, jugábamos hasta cansarnos, compartíamos la tarea con todos

nuestros compañeritos, la educación que recibíamos era integral, abarcativa, integradora

y nos hacía felices. No veíamos televisión, conocíamos los yuyos y pastos por sus

nombres, el canto de todos los pájaros, sus nidos y sus huevos. A la tarde antes de

anochecer escuchábamos silbar a las perdices coloradas. En otoño esperábamos a las

avutardas que nos anunciaban con sus migraciones que se venía el invierno.

Convivíamos con insectos, pájaros y animales, eran nuestros compañeros de vida.

Ayudábamos a nuestros vecinos en las tareas con los cereales, los domingos ellos

venían o nosotros íbamos a buscar frutas a sus casas. La vida era simple, plena de

armonía, sin mezquindades ni egoísmos. Teníamos lagunas con peces, aves acuáticas,

totoras, juncos, ranas, sapos, escuerzos. Nadie pensaba en hacer un canal y dejar a

alguien sin el valioso recurso del agua que permitía esa maravilla que ahora llaman

ecosistema.

La vida y la economía cambiaron, se podría decir que somos más y necesitamos más

alimentos, eso es cierto, pero lo preocupante es que modificamos nuestra forma de vida,

nuestra convivencia con todas las formas de vida.

Nos podrán decir que los tiempos han cambiado, que las necesidades son otras, pero

hemos comprado necesidades creadas, aumentado en extremo nuestro egoísmo, con

ausencia de empatía. Ese señor amable y atento que siempre pasa por nuestra chacrita

nunca pensó que fumigando hasta el borde de nuestra casa y a cien metros de la

escuela nos estaba matando para satisfacer necesidades que podrían ser obviadas, que

podría sembrar cultivos que no fueran esos malditos yuyos para que luego se lleven sus

productos a lugares remotos sin saber qué necesidades satisfacen. Pareciera que ese

señor tuviera más consideraciones con esas personas que no conoce que con los hijos

de las familias con quienes comparte los domingos las canchas del fútbol agrario. ¿Tan

difícil es darse cuenta que todo el dinero que recaude luego tendrá que ser usado en

medicamentos carísimos que cure sus enfermedades?.

Nuestro vecino tenía un vivero de plantas y tuvo que cerrarlo porque crecían lentas y

escuálidas. Los egoísmos y miserias le cerraron su fuente de recursos. El fumigador

sigue pasando y saludándolo animadamente. Él le responde con el mismo entusiasmo.

Si pudiéramos hablarle para acordar que se puede compartir la vida sin resignar

ingresos. Le diríamos que las verduras, la leche, las frutas se compran en Buenos Aires,

que prácticamente no tenemos producciones de pavos, patos, conejos, ranas,

champiñones y que realizando una cooperativa de alimentos podríamos estar

conviviendo unidos.

Los caminos están faltos de plantaciones donde los pájaros se alimenten y aniden. No

conocemos los árboles autóctonos porque no se enseña en las escuelas a reconocerlos.

Podríamos plantarlos a los costados de las calles, arroyos y canales, dejar zonas junto a

los alambrados para que las habiten los animales silvestres y florezcan pastizales.

Cumpliríamos con la esperanza de tener todos nuestros niños y niñas creciendo con

árboles que lleven sus nombres.

Si pudiéramos realizar algo de todo esto la nostalgia sería un presente de alegrías y la

vida cobraría sentido para quienes vivimos la hermosa época de la juventud.