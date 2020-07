La Pcia. destina casi 2 millones de pesos mensuales en sueldos para los 9 Legisladores de la 7ma Sección Electoral

En tiempos de Pandemia, con una Pcia. empobrecida, con distritos azotados por el Covid19, pueblos que costará años salgan adelante luego de esta tremenda crisis, solo 9 Personas, legisladores elegidos por el Pueblo, 3 Senadores y 6 Diputados, le representan un total de casi 2 millones de pesos por mes, a la Pcia., solo en sueldos, haciendo un total de casi 24 millones de pesos al año, sin contar sueldos de asesores y el dinero destinado a subsidios, que seguramente es mucho mayor que los sueldos y que al menos en Gral. Alvear no se ve que repartan alguno, etc.

Los 9 Legisladores son:

Senadores

Alejandro Celillo (Juntos por el Cambio)

Lucrecia Elisa Egger (Juntos por el Cambio)

Carolina Isabel Tironi (Juntos por el Cambio)

Diputados

Juan Carrara (Juntos por el Cambio

Alejandra Lorden (Juntos por el Cambio)

Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambuio)

César Valicenti (Frente de Todos)

Walter Abarca (Frente de Todos)

Luciana Padulo (Frente Renovador)

Sin dudas que de esta forma, va a ser muy difícil que nuestra 7ma Sección Electoral, conformada por los distritos de 25 de Mayo, Bolivar, Roque Pérez, Saladillo, Gral. Alvear, Tapalque, Azul y Olavarría, salgan adelante y puedan generar trabajo fundamentalmente para que nuestros jóvenes no tengan que dejar su terrunio en busca de un futuro mejor.

Me da la sensación y lamentablemente lo hemos visto todos estos años, que siempre es la misma Gente distribuida en diferentes partidos Políticos los que asumen esos cargos y que siempre llevan a los mismos asesores y reparten subsidios a conocidos, etc.

Ojalá podamos reflexionar durante este encierro y nos demos cuenta que los Ciudadanos comunes y corrientes, el Pueblo es quien les da la posibilidad de ocupar esos lugares de privilegio siempre a los mismos y después esperamos que ayuden a los Comerciantes, a las instituciones, que si no fuera por su Gente que trabaja y trabaja siempre adhonorem se caerían a pedazos, o a Familias que se les hace muy difícil afrontar los gastos que genera mantener un hogar, que en muchísimos casos es alquilado y que viven de manera muy precaria y que vemos que pasan las campañas electorales, las promesas de “Los iluminados” que van a generar un cambio absoluto de la noche a la mañana y todo sigue igual, los “Iluminados” no aparecen hasta la campaña siguiente en dos años, etc.

Solo quiero con estas líneas, que los Ciudadanos pidamos a gritos que el esfuerzo hoy y de una buena vez lo hagan ellos y no siempre el pueblo, debemos exigir su presencia en nuestros distritos, que se hagan cargo de lo que está viviendo nuestra Gente y que empiecen a cumplir al menos algunas de las promesas de Campaña que hicieron y que nos cansamos de escuchar, una y otra vez, en los cientos de spots publicitarios.-

José Manuel Díaz

Alvear Vive