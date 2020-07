General Alvear: Se recordó el 204° Aniversario del Día de la Independencia

“Celebramos hoy uno de los acontecimientos decisivos de la historia del país: el Día de la lndependencia, declaración que fuera realizada el 9 de julio de 1816. Tras el fracasado intento de la Asamblea del año 1813 de organizar constitucionalmente a nuestra Patria, las Provincias son convocadas a un congreso General para organizar el Estado. Su sede seria la ciudad de Tucumán por estar ubicada en el centro geográfico y estratégico. Así se inició un camino sin pausas hasta la concreción de convocatoria. Un 9 de julio de 1816, representantes de las provincias Unidas se constituyeron en una Nación libre e independiente de los Reyes de España”.

Con estas palabras se dio inicio al acto, en la fría mañana del jueves 9 de Julio, en el veredón del palacio municipal. La sencilla ceremonia enmarcada en la emergencia sanitaria por el Covid-19 fue presidida por el Intendente Municipal Ramón José Capra.

Acompañaron al Jefe Comunal la Presidente del Honorable Concejo Deliberante Silvia Cappelletti, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, la Presidente del Consejo Escolar Nancy Morena, el Presidente del Bloque de Concejales Frente de Todos Alberto Alaniz, el Jefe de la Estación de Policía Comunal Comisario Carlos Iguerategui, la Prof. Erica Pomilio a cargo del Despacho de Jefatura Distrital y funcionarios de las áreas de Cultura, Educación, Juventud y Privada del Ejecutivo municipal.

Minutos después hizo su ingreso la Bandera de Ceremonias de los Ex Combatientes de Malvinas, portada por la Sargento de Policía Alejandra Zamudio siendo escoltas el ex combatiente y héroe de Malvinas José Luis Cabrera y el bombero Sub Ayudante Leonardo Rafael Torres.

A continuación y bajo los acordes de la canción “Aurora” el Jefe Comunal izó el pabellón nacional mientras que la Presidente del Consejo Escolar hizo lo propio con la bandera de la provincia de Buenos Aires. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En el final de la ceremonia se refirió a la importante fecha patria la Directora de Educación Prof. Gabriela Paoltroni quien luego de saludar a las autoridades expresó “hoy 9 de Julio evocamos la jornada en que un grupo de representantes proyectaron una nueva Nación, nuestra querida Argentina”. Acto seguido invitó a escuchar audios de alumnos de distintos establecimientos de educación secundaria que se refirieron a la fecha.

Con el retiro de la bandera de ceremonias se dio por finalizado el acto, que al igual que en fechas patrias anteriores fue transmitido en directo a través de las redes sociales oficiales del municipio.