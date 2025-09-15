El grupo adultos mayores de la escuela municipal de teatro agradece

Este pasado fin de semana tuvimos la suerte de participar y representar a General Alvear en un encuentro nacional de teatro adultos mayores en la localidad de San José Provincia de Entre Ríos.

Una experiencia maravillosa, donde además de haber presentado 2 obras de teatro en una sala llena de espectadores que aplaudieron de pie cada una de nuestras presentaciones, vivimos un fin de semana de mucha emoción, compartimos momentos hermosos, fuimos invitados a pasar un día en las termas con todos los elencos que participaron provenientes de distintas provincias.

Esta hermosa experiencia, tan importante para todo el grupo, solo pudo ser posible gracias a la buena predisposición e inversión a la Cultura del Intendente Municipal Ramón José Capra, a través de las direcciones de Educación y cultura comandadas por Marianella Chojo y Milagros Ríos respectivamente, que brindaron todas la herramientas y pusieron una combi a disposición para poder viajar.

Párrafo aparte para Maury Albo chófer de la combi, por su buena onda, compromiso, responsabilidad y compañerismo. Solo tenemos palabras de agradecimiento, ya que obviamente de otra manera esto no podría haber sido posible.

Cabe destacar, que ya es la 4ta edición que la escuela municipal de teatro participa en este importante encuentro nacional.

Gracias y felicitaciones por invertir y defender la cultura, fundamentalmente para los adultos mayores.

Gracias!!!!!

Escuela municipal de teatro General Alvear