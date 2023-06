La Dirección de Deportes Municipal informa que en el día ayer miércoles 07 de junio se llevó a cabo la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses Juveniles 2023 en la disciplina AJEDREZ en las instalaciones de la Oficina de Deportes.

Los Clasificados a la etapa regional son:

SUB 14: Salvador Pavioni

SUB 16: Rodrigo Copla

SUB 18: Facundo González

Agradecemos a todos los participantes y felicitamos a los ganadores, que representaran a nuestra ciudad en la próxima etapa.