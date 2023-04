Torneo Veteranos 2023 4ª FECHA

La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 22 de abril en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugó la cuarta fecha del Torneo de veteranos 2022. Los resultados fueron los siguientes:

11:45 Hs VILLA BARREIRO (1) Vs. VET DEPORTIVO ALVEAR (3)

Goles: Fitipaldi Gustavo Bravo Cristian 2- San Martin Javier

13:30 Hs . KATMANDU (4) Vs. LAS CAÑITAS DyM (1)

Goles: Albo Mauricio 3 Olguin Dario

Cañas Gustavo

15:00 Hs PANADERIA GANI (1) Vs. OSBELL BEER (2)

Goles: Sierra Martin Defeis Andrés 2

16:30 Hs VETERANOS AFC (2) Vs. NICO TRAVEL (2)

Goles: Pellicero Carlos Cacciatori Néstor

Suarez Mariano Fregeiro Nicolás

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PUNTOS

Villa Barreiro 9

Nico Travel 8

Osbel Beer 7

P. Gani 6

Katmandú 6

Vet. CDA 6

Vet. AFC 4

LasCañitas dym 0

5° Fecha, Sábado 29/04

11.45Hs. P. GANI Vs. NICO TRAVEL

13.15Hs. VET C.D.A Vs. KATMANDU

14.45Hs OSBELL BEER Vs. V. BARREIRO

16.15Hs VET. AFC Vs. LAS CAÑITAS DyM