CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA E.P Nº 1 “SARMIENTO” CONVOCA A TODOS SUS MIEMBROS Y COMUNIDAD EN GENERAL A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE MAYO DE 2023 A LAS 19:30 HORAS EN LA ESCUELA Nº 1, SITA EN HIPÓLITO YRIGOYEN 690, A LOS EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1-DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA.
2-LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
3-LECTURA DEL INFORME DE REVISORES DE CUENTAS SOBRE EL BALANCE DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 01/05/22 AL 30/04/23.
4-LECTURA DE LA MEMORIA Y CONSIDERACIONES DE LOS BALANCES COMPRENDIDOS ENTRE EL 01/05/22 AL 30/04/23.
5-ELECCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
6-FIJACIÓN DE LA CUOTA DE SOCIOS.
7-FIJACIÓN DEL MONTO DE LA CAJA CHICA.
¡LOS ESPERAMOS!
*Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de E.P Nº 1*