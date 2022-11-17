Y PERON VOLVIO’ 1972 – 17 DE NOVIEMBRE – 2022

ESTE 17 DE NOVIEMBRE SE CUMPLEN 50 AÑOS DEL REGRESO AL PAIS DEL GENERAL JUAN DOMINGO PERON, MOTIVO POR EL CUAL EN ESA FECHA SE INSTAURO “EL DIA DEL MILITANTE PERONISTA “, EN ESE HISTORICO DIA SE CELEBRO TAMBIEN EL FIN DEL EXILIO Y LA PROSCRIPCION ABSURDA QUE PADECIO EL CONDUCTOR DE NUESTRO MOVIMIENTO, Y EL PERONISMO EN SU CONJUNTO. POR LO EXPUESTO SALUDAMOS AFECTUOSAMENTE A NUESTRAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS PERONISTAS DE GENERAL ALVEAR EN ESTA FECHA DE TANTA SIGNIFICACION Y RECUERDO.
“FELIZ DIA DEL MILITANTE PERONISTA”
PARTIDO JUSTICIALISTA –LEALTAD PERONISTA-
GUSTAVO HERRERA GAUDENCIO ANIBAL FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL. PRESIDENTE.