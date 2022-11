¡¡¡¡ALERTA!!!! ESTAFAS BAJO MODALIDAD “CUENTO DEL TIO”

La Estación de Policía de Seguridad Comunal Gral. Alvear desea alertar a la población que los días 31 de Octubre y 11 de Noviembre del año 2022, ocurrieron dos hechos de estafa en nuestra localidad, en donde los delincuentes se llevaron dinero entregado por las víctimas, quienes fueron engañadas a través de llamados telefónicos por personas que se hicieron pasar por familiares.

MODALIDAD

En este tipo de ilícitos LOS LLAMADOS SON TOTALMENTE AL AZAR. Los delincuentes utilizan guías telefónicas, en donde obran datos del/la titular de la línea (Nombre y Apellido), y su domicilio. Las víctimas – generalmente personas de avanzada edad – reciben una llamada a su teléfono fijo, y al atender dicha llamada y consultar “¿Quién habla?”, los estafadores aluden ser “EL MAS LINDO DE LOS (…), o “EL MAS INTELIGENTE DE LOS (…)”, culminando la oración con el apellido que figura en la guía telefónica. También, por ejemplo suelen manifestar “HABLA TU SIBRINO, TU NIETO o TU HIJO/A MAS LINDO”, con el fin de que la víctima refiera algún nombre. En la mayoría de los casos los damnificados se dan cuenta del ardid y los estafadores cortan la comunicación, insistiendo con otro número telefónico hasta lograr concretar el ilícito.

En caso de engañar a las personas mayores, los malvivientes refieren estar en una entidad bancaria junto al Gerente del Banco, aludiendo que el dinero extranjero va a dejar de circular y que hay que cambiarlos por billetes nuevos, o mencionan otro ardid similar. De esta manera logran que las víctimas manifiesten si poseen dinero en su domicilio. En ese caso, los estafadores les dicen que se hará presente un “contador” u otro empleado bancario a retirar el dinero y que el supuesto familiar llevará los billetes nuevos cuando salga de la entidad bancaria.

Concretada la estafa, los supuestos familiares continúan hablando por teléfono con las víctimas, logrando que estas no se comuniquen con familiares verdaderos, obteniendo el tiempo necesario como para que las personas que toman el dinero, se retiren de la ciudad.

RECOMENDACIONES

Si bien existen infinidad de modalidades ilícitas, en estos casos en particular se recomienda hablar con las personas mayores, particularmente las que poseen líneas telefónicas fijas, haciéndoles saber sobre este tipo de estafas, que los billetes no dejarán de circular y que las entidades bancarias no envían empleados a domicilios particulares a retirar dinero.

La Policía Comunal también recomienda que no se brinden datos de ningún tipo. En caso de recibirse este tipo de llamados, se debe cortar la comunicación y realizar una nueva llamada al número del familiar, con el fin de comprobar si efectivamente era quien se comunicó. Tampoco se debe entregar dinero a desconocidos.

PEDIDO A LA COMUNIDAD

Se solicita a la población que en el caso de recibir llamados bajo esta modalidad, se de aviso a la Policía de manera inmediata, ya que probablemente la persona encargada de retirar el dinero, se encuentre en la ciudad o en cercanías a la misma.

Para dar aviso se pueden comunicar a los números de emergencia 101 o 911, como así también al teléfono fijo de la Comisaría Local, abonado nro. 02344 481500 o acercarse a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio.

INVESTIGACION

Por los dos hechos acaecidos en nuestra ciudad, se iniciaron actuaciones por el delito de ESTAFA, con intervención de la UFIJ nro. 20 de General Alvear, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Cristian Roberto CITTERIO. Dichas causas se encuentra en plena etapa investigativa, realizándose tareas de manera mancomunada por parte de la Fiscalía de intervención y la Estación de Policía Comunal de General Alvear.