Katmandú y Villa Barreiro los finalistas de Veteranos

Este sábado 12 el Torneo de Futbol de Veteranos Copa “153º Aniversario de General Alvear” llega a su fin con este cronograma de partidos:

Horarios de los partidos del sábado 12

Tercer y Cuarto Puesto: 13.30 horas

Nico Travel vs Panadería Gani

Final Copa de Plata: 15 horas

Osbell Beer vs A.F.C.

Final Copa de Oro: 16:30 horas

V. Barreiro vs Katmandú