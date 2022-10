Fue presentada oficialmente la Exposición Rural 2022 de General Alvear

Con la presencia de los dirigentes ruralistas Juan Pablo Mathet y Marcelo Videla, se realizó en la tarde del martes 11 una conferencia de prensa en el despacho del Intendente Ramón Capra.

En la oportunidad el Jefe Comunal estuvo acompañado por la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici y la Directora de la Producción Ing. Agr. Nieves Díaz Villaverde.

El tema central abordado ante los representantes de los medios de prensa locales fue la inminente realización de la Exposición Rural 2022 que comenzará el próximo viernes 14 de octubre y continuará durante los días sábado 15 y domingo 16. La entrada será libre y gratuita y habrá importantes charlas y shows musicales todos los días.

Respecto a los expositores se ha confirmado la presencia más de cuarenta empresas de distintos puntos del país, incluida una fábrica de máquinas agricolas de la provincia de Santa Fe.

En un tramo de la conferencia de prensa, el Presidente de la Sociedad Rural, Juan Pablo Mathet, destacó la decisión política de Capra para la realización de la Expo Rural.

“La Exposición Rural se dejó de organizar por situaciones económicas del país, debemos destacar que sin el apoyo y acompañamiento del gobierno, no podríamos organizarla, el Municipio gestiona y tiene llegada al gobierno provincial y se logran recursos que nosotros no podríamos. Realmente sin la decisión política y el empuje de “Tito”, la Expo Rural no sería una realidad”, señaló Mathet.

A su turno el Intendente Municipal también elogió a la entidad del campo que preside Mathet. “Nosotros tampoco podríamos organizarla sin el acompañamiento de ellos, realmente unir el campo con la ciudad es el propósito y nos sentimos felices por eso” destacó.

La apertura oficial de la muestra será el viernes 14 a las 18 horas, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar el sábado 15 a las 17 horas. Por la noche, en una cena, se entregaran premios y reconocimientos.

Habrá servicio de cantina a cargo de establecimientos educativos locales y de la Cooperadora del Hospital. En lo estrictamente artístico, a lo largo de los tres días, actuaran artistas locales y zonales. También se anuncia la presencia de Maximiliano Gil, Mario Luis y Los Charros.