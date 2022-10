Informe de la Etapa Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022

La Dirección de Deportes Municipal informa que con una diversidad de propuestas deportivas General Alvear llegó a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022 que se disputó una vez más en la ciudad de Mar del Plata del 1 al 5 de octubre.

Con entusiasmo, actitud y espíritu deportivo, nuestros representantes compitieron en diferentes pruebas de Atletismo Convencional y PCD, en disciplinas como Acuatlon Sub 14 y Sub 18 Fem., Softbol Masc. y Fem. Sub 14, Softbol Fem. Sub 16, Básquet 3×3 Fem. Sub 18, Básquet 5 Fem. Sub 13 y Sub 17, Padel Masc. Sub 14, Beach Voley Masc. Sub 16, Futbol PCD, Bonaerenses en Carrera Universitario Fem. y de Adultos Mayores Fem. y Masc., Coreografía Pop, Lotería y Cocina (disciplina del Área de Cultura).

El nivel deportivo que mostraron fue muy bueno, destacándose el Equipo de Softbol Sub 14 Masculino, que logró la medalla de Oro. La dupla de Adriel Villarruel y Pedro Robledo, medalla de Bronce en Padel Sub 14 masc., el Grupo de Coreografía Pop, medalla de Bronce y Elena Mengarelli medalla de Plata en Cocina.

Los profesores a cargo de los competidores estuvieron atentos a todos los detalles, al igual que los acompañantes haciendo posible la participación de la mejor manera de los y las deportistas alvearenses.

Queremos agradecer también el trabajo de los transportistas, así como felicitar al conjunto de la delegación por su compromiso, participación y comportamiento.

Ellos son:

Enfermeras: Mariana Carricarte y Mónica Quin.

Choferes: Carlos Luissi, Nicolás Fregeiro, Mauricio Albo, Braian Araujo, Walter Vacaro, Marcelo Alvarez, Gabriel Castelli, Santiago Castelli, Lucas Langoni, Juan Manuel Albano, Juan Albano.

Acompañantes: Mario Franceschini, Javier Ruiz, Emilia García, Lorena Solé, Luciana Villaverde, Alicia Vitale, Karina Robledo, Augusto Couste, Cecilia Díaz, Emilia Villamarin, María Salvador, Susana Ortiz, Cristian Cañal, Cecilia Goñi.

Prensa: Luis Ríos, Mary Bavestrello, Juan José Grassi, Alfredo Espino y Felipe Criado.

Oficinas de: Compras, Contaduría y Tesorería.

También un enorme GRACIAS al Intendente Ramón José Capra y a toda la comunidad que recibió a la delegación con tanta alegría.

Fue un hermoso viaje, lleno de experiencias inolvidables.















































Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes