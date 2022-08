La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 27 de Agosto, en la cancha de Alvear Futbol Club, se jugó la cuarta fecha del Torneo de veteranos 2022. Los resultados fueron los siguientes:

12:00Hs PANADERIA GANI 1 Vs. OSBELL BEER 2

Goles: Echeverría Juan Pallero Raúl/Tiseira Nicasio

13.30Hs. VETERANOS AFC 3 Vs. KATMANDU 2

Goles: Ortiz Diego 2/ Suarez Mariano Wallasch Gastón/ Coz Carlos

15:00Hs. VILLA BARREIRO 4 Vs. NICO TRAVEL 2

Goles: Bustamante Marcelo 2/Goñi Martin Fregeiro Nicolás/Orella Francisco

Suarez Sergio

16.30Hs. VETERANOS CDA 2 Vs. LAS CAÑITAS DyM 1

Goles: Almendros Marcelo/ Alvarez Marcelo Morena Cristian

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PUNTOS

Vet. AFC 9

Vet. CDA 7

Villa Barreiro 7

Osbel Beer 7

Nico Travel 6

P. Gani 5

Katmandú 4

Las Cañitas dym 0

5° Fecha, Sábado 03/09

12.00Hs. V. Barreiro Vs. Las Cañitas DyM

13.30Hs. Osbell Beer Vs. Veteranos A.F.C

15.00Hs Nico Travel Vs. P. Gani

16.30Hs Veteranos C.D.A Vs. Katmandu