EN TU ULTIMO DIA DE TRABAJO!

Compañera – Camarada del S.P.B. Stella Maris MOUSSOMPES.

Hoy es tu última jornada laboral en nuestra querida institución, te despides tras tantos años. Sentimos mucho que cuelgues tu uniforme, que te alejes de este hermoso mundo de la cárcel, nos entristece tu partida porque sabemos que aun tenías más para dar y aunque perdamos a una gran persona, excelente funcionaria, decente, leal, de las más firmes que conocimos cuando ingresamos al SPB., sabemos que es lo mejor que te puede pasar después de tanto tiempo de desvelos y ya es hora de devolverte algo de lo que te debemos.

Estamos orgullosos de haberte conocido y te damos las gracias por tantas y tantas veces en las que te has prestado y brindado por nosotros, por la Institución y el prójimo.

Te irás contenta como corresponde, a quien sabe que el deber está sobradamente cumplido.

Se acabaron las noches en vela, adiós a los quehaceres diarios, no más uniforme, fuera ya este trabajo y disfruta de la vida que te lo has ganado.

Por la enseñanza que nos dejas, los ejemplos, por tu impronta, por los concejos, por contar siempre contigo, por estar, por saber escuchar y delegar, por acudir con prontitud, por tu amistad, por tu humor, por ser tan buena persona, por el compañerismo y camaradería; hoy queremos hacerte este RECONOCIMIENTO, es muestra y declaración por toda una vida de trabajo.

Te Felicitamos por la funcionaria que fuisteis para la entidad y que seguirás siendo para la sociedad, Valoramos, Reconocemos y te Agradecemos todos tus esfuerzos, nos dejas un gran legado. Y sin dudas Fran estará muy orgulloso de su mamá.

Y queremos que sepas que “una amistad no crece por la presencia de las personas sino por la magia de saber que aunque no las veas las llevas en el corazón”, en la vida lo que a veces parece un final es realmente un nuevo comienzo, es triste decirle adiós a una persona cuando en realidad no queréis que se vaya.

Cariños, Éxitos y que hoy sea el principio de una GLORIOSA Y MUY FELIZ NUEVA VIDA.

MUCHAS GRACIAS.

Tus compañeros de U-8, U-33, U-30, U-14, U-52, U-7 y Complejo ZCN. Servicio Penitenciario Bonaerense.