La Dirección de Deportes Municipal informa que el pasado Jueves 18 de agosto en la ciudad de Rauch se realizó la Etapa Regional de la disciplina FUTSAL SUB 16 Y SUB 18 por los Juegos Bonaerenses 2022. Luego de una jornada a pura competencia y dejándonos bien representados no se logró el pase a la siguiente instancia.

Gracias a todos por participar.

Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes