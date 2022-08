Por delitos de acción pública procesaron al Intendente Kirchnerista de Pehuajó Pablo Zurro

El equipo periodístico de Eduardo Feimann en La Nación +, informó que el intendente de Pehuajó Pablo Zurro y el secretario de obras Públicas Luis Fanti, fueron procesados por la Justicia Federal, por delitos de acción pública

En alusión al desarme del galpón perteneciente a Ferro Expreso en la localidad de Paso. La causa es del año 2021, y se inició a través de una denuncia iniciada por un apoderado de Ferro Expreso, que al constatar que no estaba más el galpón del ferrocarril de la empresa en la localidad de Juan José Paso, hicieron la denuncia; donde el Juzgado de Junín resolvió procesar a Zurro y Fanti, por distintos delitos de acción pública. El concejal Pablo Lanik, presidente del bloque de Juntos, en contacto con Feimann señaló que pensaban que había una autorización para esa obra, pero luego constataron que no; agregando que Ferro Expreso, concesionaria de ese galpón presento la denuncia, al sostener que el daño causado por Zurro y Fanti es al estado Nacional, dueña de la propiedad, y no la empresa que es concesionaria. Además Lanik afirmó que cuando Zurro dice de avanzar sobre la propiedad privada, no es una declaración acalorada, sino que hay antecedentes de avance a la propiedad privada, como fue este episodio.

Gentileza: Radio Mágica Pehuajó