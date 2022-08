INFORME AJEDREZ – ETAPA REGIONAL – JUEGOS BONAERENSES 2022

La Dirección de Deportes Municipal informa que el pasado martes 9, en la ciudad de Las Flores, se realizó la Etapa Regional de la disciplina Ajedrez por los Juegos Bonaerenses 2022.

Nuestros representantes, en la categoría SUB 14 Salvador Pavioni, en la SUB 16 Ivan Daminski y en la SUB 18 Iago Alfredo lograron una gran competencia pero no les alcanzo para el pase a la Final Provincial.

Agradecemos a los participantes por su compromiso y buena predisposición.

A seguir!!!!!







Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes