Municipales bonaerenses en alerta por el salario: marcharán a fines de agosto

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) anunció una gran movilización para fines de agosto y ya mete presión al gobierno de Axel Kicillof para que convoque al Consejo Provincial del Empleo Municipal.

Desde la entidad gremial, creen que el llamado a reunión del órgano consultivo – previsto por la Ley 14.656- permitiría sentarlos en una mesa de discusión junto a los intendentes para definir pautas comunes respecto a mejoras salariales y otras condiciones inherentes con el empleo.

La declaración del estado de alerta y movilización y el llamado a la protesta fueron adoptados el último lunes durante un plenario de secretarios generales realizado en La Plata. Aunque aún no está definida la fecha exacta y el lugar de la manifestación, se informó que la decisión será tomada en los próximos días.

El malestar de los gremios municipales creció ante la resistencia de algunos municipios a reabrir paritarias. A ello, agregan deficiencias de arrastre en las coberturas de salud de la obra social IOMA y presuntas “evasiones” de los municipios con los aportes al Instituto de Previsión Social.

“Esto hay que solucionarlo con políticas provinciales”

El titular de FESIMUBO, Rubén “Cholo” García habló con INFOCIELO y trazó un crudo diagnóstico sobre las condiciones de precarización laboral que padecen los trabajadores municipales en algunos distritos. “Vamos a hacer una movilización a fin de mes y en estos días vamos a discutir el lugar dónde lo vamos a marchar. Estamos enojados por el destrato que estamos recibiendo del ministerio de Trabajo de la provincia con situaciones que rozan lo cómico” señaló.

Entre algunas de las falencias, enumeró las “evasiones en el Instituto de Previsión social y con la obra social del IOMA por parte de la gran mayoría de los municipios donde pagan salarios en negro y el 50% de su salario es en negro cuando se quieren jubilar y cobran 1/3 de lo que deberían cobrar al jubilarse” dijo.

“Con el IOMA estamos en muchos lugares prácticamente sin servicios. Los trabajadores tienen que sacar bonos especiales con médicos particulares” agregó.

Ante ese escenario, el dirigente gremial lanzó fuertes críticas a la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, y pidió mayor decisión política al gobierno bonaerense: “Hay una inacción del ministerio de Trabajo. Le hemos pedido a la ministra que convoque al Consejo Provincial del Empleo Municipal que está dentro de la ley 14.656 y se niega permanentemente. El Consejo es un ente que no es vinculante pero puede sentar de igual a igual a intendentes de las distintas regiones con los representantes gremiales y englobar la problemática” adujo.

Críticas de FESIMUBO a las políticas salariales de los intendentes

En otro tramo de la entrevista, el titular de FESIMUBO, Rubén García, lanzó fuertes cuestionamientos contra las propuestas salariales de algunos alcaldes bonaerenses: “Los intendentes te dicen que tienen plazos fijos. Después salen a hacer propuestas rimbombantes del 70 o el 80% pero la realidad es que se está aplicando sobre básicos de 13.500 pesos como pasa en Merlo o básicos de 22 mil pesos” alertó.

“El sueldo promedio de los municipales, salvo excepciones, está entre los 55 mil y 60 mil pesos y la canasta básica después del último informe está en 112 mil pesos. Estamos muy lejos de la realidad y con realidades muy complejas y distintas en 135 municipios” agregó.

Para el dirigente sindical “esto hay que solucionarlo con políticas provinciales que nos sienten de igual a igual con los intendentes. Estamos cansados que se echen la culpa unos a otros cuando los trabajadores estamos cada vez peor” dijo.

“Somos siempre la mortadela del sándwich”

FESIMUBO se declaró en estado de alerta y movilización y espera alguna señal del gobierno provincial: “Muchos intendentes están convocando a reaperturas por la presión de los gremios pero una gran mayoría está esperando a ver qué pasa. Los gremios en estos seis meses hemos perdido lo que se había ganado contra la inflación. Estamos pidiendo una decisión política importante para que nos sienten de igual a igual” insistió.

Rubén García reconoció que Axel Kicillof “ha heredado muchos problemas del gobierno nacional y la provincia” pero advirtió: “Si esa plata que les envía – a los municipios- la ponen en plazo fijo somos siempre la mortadela del sándwich. Vamos a hacer una gran movilización y vamos a reclamar al gobernador y a la ministra de Trabajo que convoquen al Consejo provincial y ahí vamos a ver quién es quién y qué pueden argumentar en esa mesa de discusión los intendentes. Hay que animarse” remarcó.

“Le hemos pedido audiencias al gobernador hace dos meses. No nos han contestado. No sé si se las frenan y no le ha llegado al gobernador. Llega un momento en que la cosa se agota y la situación de los compañeros es dramática. Encima hay que sumar el ingreso de empleados a los municipios como monotributistas o cooperativistas” manifestó.

Sobre el último punto, recordó que los monotributistas “aportan a Anses y no a la caja de jubilación nuestra. Y ¿Cómo se va a financiar el IOMA y el IPS si aportan a otra caja? Es mano barata para los intendentes y no tiene grado de responsabilidad porque es un contratista que reemplaza al municipal” sostuvo.

En ese marco, se refirió a la idea de traspasar el manejo de los planes sociales a los intendentes:“Cuando salió lo de los planes querían pasar a manos de los intendentes y se habló del mal manejo de algunas agrupaciones que le cobraban a los compañeros que conseguían planes le dije al ministro Juan Zabaleta que los intendentes lo hagan en el marco de la 14.656 . Solo esa ley da estabilidad al empleo y obliga que al año el trabajador pase a planta permanente y poner carreras profesionales en serio” señaló Rubén García.

Por último, se refirió al rol de los empleados municipales en pandemia y fustigó a las autoridades que felicitan a los Jefes Comunales: “Hace mucho tiempo que vengo planteando el rol de los trabajadores municipales en la pandemia. Hemos puesto la cara, el esfuerzo y hemos puesto los muertos. Se enoja el Presidente o el Gobernador pero digo que agradecen siempre a los intendentes pero no vi a ningún intendente al lado de la cama de un moribundo aplicándole un suero” dijo.

“Lo que si vi fue a trabajadores, enfermeros y trabajadores municipales y provinciales donde somos la variable de ajuste y somos los peores pagos en el espectro laboral nacional. Nadie le ha puesto el cascabel al gato y nadie quiere sentarse para decirle a los intendentes que tienen que cambiar el estilo” concluyó el máximo dirigente de FESIMUBO.

