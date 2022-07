Nueva Profesional: Micaela Gorosito se recibió de Arquitecta

La joven Alvearense esto posteaba en su muro de Facebook 👇👇 Felicitaciones 👏👏

✨07-07-2022 SOY ARQUITECTA!!✨

Que difícil expresar lo que se siente, todavía creo que no caigo. Fueron tantas las cosas que pasaron estos años, después de aquel febrero de 2015 dónde no sabía dónde estaba parada, dónde sólo nos íbamos a estudiar a La Plata. Fue una etapa difícil pero a la vez hermosa, donde me acompañaron personas que me llevo para siempre. Gracias a mi familia incondicional, que este logro también es de ellos, a mis amigos, a mi novio, a mis amigas que me regaló está hermosa carrera que hicieron que todo fuera más fácil desde el día uno, fueron mi familia todos estos años.

A Anto, mi hermana, compañera de convivencia. La que se aguantó todo y nadie más que nosotras sabe el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá.

A Tami, amiga, por impulsarme a llegar y poder recibirnos juntas como tanto queríamos, lo logramos y no pudo haber sido mas lindo, tantas horas por zoom valieron la pena. Que lindo fue cruzarnos🤍

GRACIAS a la FAU por permitir que la facultad sea un espacio colectivo y no individual. Por no tratarnos como un número como siempre nos dijeron que era.

Estoy súper feliz de haber llegado hasta acá, una gran etapa cumplida!! GRACIAS POR ESTAR A TODOS!🤍

SOY ARQUITECTA!!! 👷🏽‍♀️