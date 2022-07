VOLVIMOS A VIAJAR…

En el marco del Programa de viajes de turismo educativos, sociales y turísticos de la Dir. Gral. de Turismo se empezaron a realizar nuevamente después de dos años sin poder realizar nada por la Pandemia.

En el mes de abril se realizó el primer viaje con el ISFDY T Nº 76 a la Ciudad de Saladillo , en el mes de Mayo la Escuela de Estética viajo a la misma Ciudad , el ISFPDYT Nº 76 a la Ciudad de Bs As bajo el convenio con EL PROGRAMA DE CONOCIENDO BSAS , cerrando el mes la Escuela Agraria viajo a la Ciudad de La Plata .

En el mes de Junio la EP Nº 26 partió rumbo a la cuidad de La Plata, la Escuela de Estética visito la Ciudad de Sierras Bayas, el Anexo 3011 y la EES Nº 4 Viajaron a la Ciudad de Bs As

En el corriente mes de Julio la EES Nº 4 y las Escuelas N º 9, 12 y 13 realizaron su visita a la Ciudad de Bs. As. y en el día de ayer la EEST Nº 1 visito la Ciudad de Saladillo.

Desde Esta Dirección celebramos la vuelta de nuestro Programa que se venía realizando en forma continua durante 4 años antes de lo que ya mencionamos y agradecemos a todos los establecimientos educativos que se acercaron para trabajar en conjunto y poder realizar nuevamente lo que nosotros hacemos con mucha responsabilidad y ganas, de esta manera fortalecemos el turismo social y educativo como así también seguiremos trabajando para que nos visiten!















Ernesto Anido

Director Gral. de Turismo