Federico Merino Renunció a la Presidencia del Club Deportivo Alvear

Me dirijo a usted con el deseo de expresarle y notificarle por medio de la presente carta, la decisión de renunciar al cargo de Presidente del Club Deportivo Alvear. Esta es una renuncia voluntaria por razones meramente personales, no me queda más que agradecer a usted por la predisposición de siempre para con la institución. También agradecer a mis compañeros/as de CD a lo largo de estos años de gestión, sin dudas que han sido de un arduo y maravilloso trabajo para lograr esa reestructuración que pensamos.

No puedo olvidarme de aquellos socios, hinchas, simpatizantes y comunidad en general por todo el apoyo brindado y decirles que debemos continuar brindando ese apoyo porque es significativo para la institución, lo que permitirá seguir en constante crecimiento.

Les deseo lo mejor y los mayores éxitos en todo lo relacionado con CDA.

Federico Damián Merino

Dni 34 547 409