En este difícil momento que nos tocó pasar no queremos dejar de agradecer a Mariana carricarte y Enrique tortorici por todo lo que hicieron para poder trasladar el cuerpito de nuestro nieto desde la plata ,pero nuestro más grande agradecimiento es para Clarisa días y gladis Casale que está año y medio que estuvimos con el internado no hubo un día que no nos mandarán un mensaje gracias de corazón de Daniel Domínguez y estela darle abuelo de isaac