Informe Epidemiológico: 7 Nuevos resultados positivos de COVID 19 en nuestra Ciudad

Semana del 18 al 24 de Diciembre

En el transcurso de la semana se realizaron un total de 57 hisopados

👉🏼 7 con Resultado Positivos

👉🏼48 con resultado Negativo

👉🏼2 Continúan en estudio



Ante un crecimiento exponencial de casos positivos en nuestra ciudad, acorde con la región y lo que está sucediendo en la Provincia, solicitamos a los vecinos, extremar las pautas de cuidado. Reforzando la utilización de TAPABOCAS, en lugares cerrados, recordar que es OBLIGATORIO en comercios, como también mantener el distanciamiento, NO COMPARTIR MATE e higiene de mano frecuente.

Apelamos a la Responsabilidad y Solidaridad de la Población, de aislarse en el caso de ser considerado contacto estrecho, sin esperar un llamado de notificación, o ante la presencia de síntomas. Recordamos la definición de Contacto estrecho

CONTACTO ESTRECHO: CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PERMANECIDO A UNA DISTANCIA MENOR A 2 MT. DURANTE AL MENOS 15 MIN. (CONVIVIENTES – VISITAS – COMPAÑEROS DE TRABAJO ETC.), EN UN PERIODO QUE SE EXTIENDE DESDE LAS 48 HS. PREVIAS AL INICIO DE SÍNTOMAS O A LA TOMA DE MUESTRA DE DIAGNÓSTICO (ASINTOMÁTICO),

Se continuarán realizando Test Rápidos, el Tel. 2344- 500701 se encuentra disponible para consultas.

Si todavía no te vacunaste, por favor hacelo!