Informe Torneo de Voley

La Dirección de Deportes informa que en el día de ayer 21 de diciembre se jugó la tercera fecha del Torneo de Voley Municipal cat. femenino y masculino.

Los resultados fueron:



19:30 hs: “LAS LEONAS” (25-25) VS “LAS LORAS” (13-17)



20:30 hs. ” LAS CHIHUAHUAS (1) ( 25-21-4) VS “LAS IGUANAS” (2) (19-25-15)



21:30 hs. “LOS CHURROS” (0) (22-12) VS ” LA ESCALONETA” (2) (25-25)



22:30 hs. “LOS VAGOS” (2) (26-30) VS. “SURTIDITO” (0) (24-28)



Hoy miércoles 22 se realizaran los cruces femenino y la ultima ronda de la zona masculino.



19:30 hs: 2º Z. A “LAS CHIHUHUA” VS 3º Z B ” LAS LORAS”



20:30 hs: 2º Z B “LAS POPURRI” VS. 3º Z. A “LA NARANJA MECÁNICA”



21:30 hs: “LA ESCALONETA” VS. “LOS VAGOS”



22:30 hs. “LOS CHURROS” VS. “SURTIDITO”



Los esperamos en el CEF Nº 36 a partir de las 19:30 Hs.







Prof. Luis Casquero

Director General de Deportes