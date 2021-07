General Alvear celebró su 152° Aniversario

“Un 22 de julio de 1869 el gobernador Emilio Castro por Decreto 2251 promulga la ley que crea el Partido de General Alvear, y el que fuera la génesis de nuestra ciudad cabecera para a tomar ese nombre.

Nombre que viene acompañado por su primer Juez de Paz, Don Melitón Ruiz como autoridad suprema. A su mando, una partida de policía, integrada por un sargento y siete soldados, como fuerzas de seguridad.



Ese año también toman forma la Comisión Vecinal, es inaugurada la primera Iglesia y son nombrados los alcaldes de los cuarteles en que se dividió el flamante partido.

Las comunicaciones seguían siendo lentas y difíciles, 3 a 5 días para llegar desde Buenos Aires, en viajes que en épocas de crecientes se topaban con el desborde de los arroyos.

La población iba en aumento atraída por las posibilidades que el nuevo pueblo y partido brindaba. Llegaría la primera Escuela de Varones. Comienzan a llegar muchos extranjeros a establecerse en estas tierras, los que generalmente llegaban sin otro capital que su físico y buena voluntad para trabajar en busca de un porvenir. Y con ellos, nuevos comercios y el uso del arado.







Y es así que desde esas épocas nuestra ciudad fue creciendo a pasos agigantados hasta convertirse en lo que es hoy en día. Días que en la actualidad no son tan buenos como quisiéramos, ya que una pandemia mundial nos afecta desde hace ya un año y medio, donde hemos perdido muchos seres queridos.

Este año será otros más sin poder festejar nuestro aniversario como otros, pero siempre con la esperanza que todo pasara y volveremos a ser lo que fuimos”.

Con las glosas de apertura se dio inicio al acto, en la mañana del jueves 22 de Julio, para celebrar el 152° aniversario de General Alvear. La ceremonia, acompañada por un tenue sol de invierno, se realizó en el veredón del Palacio Municipal y estuvo enmarcada en la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Acompañaron al Jefe Comunal Ramón José Capra, el Senador Provincial Luis Alejandro Cellillo, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante Silvia Cappelletti, la Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, el Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, la Secretaria de Salud Dra. Vanesa Papa, la Presidente del Consejo Escolar Prof. Nancy Morena, el Presidente del Bloque Juntos por el Cambio concejal Matías Morena, el Presidente del Bloque Frente de Todos concejal Alberto Alaniz, la Inspectora de Educación Nivel Adultos Prof. Graciela Menvielle, el Jefe de la Policía Comunal Comisario Carlos Iguerategui, la Jefa de la Comisaria de la Mujer y la Familia Comisaria Patricia Almendros, el sub Jefe del Comando de Prevención Rural Sub Comisario Fernando Avila, el Jefe de GAD Gral. Alvear y Coordinador Zona Interior Centro Comisario Félix Villaverde, la Sub Director de la Unidad Penitenciaria N° 14 Prefecto Mayor Amalia Vidal, el sub Director de la Unidad Penitenciaria N°30 Prefecto Mayor Hernán Thompson, el secretario del Complejo Norte Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense Inspector Mayor Eduardo Maigua, el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Emiliano Anido, el Cura Párroco Oscar Forquera, el Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Héctor Silva y la ciudadana ilustre Julia del Carmen Cabral.









Minutos después hicieron su ingreso las Banderas de Ceremonias de las distintas fuerzas de seguridad y civiles: Policía Comunal, Comisaria de la Mujer, Comando de Prevención Rural, Grupo Apoyo Departamental (GAD), Unidad Penitenciaria N° 14, Unidad Penitenciaria N° 30 y Bomberos Voluntarios.

Luego se leyó una nota alusiva a la fecha enviada por la señora Martha Noguera, familiar del Tte. Coronel Juan Agustín Noguera, Jefe del Fortín Esperanza y dirigida al Intendente Ramón Capra y vecinos de General Alvear.

A continuación y bajo los acordes de la canción “Aurora” interpretada por la Banda de la Escuela de Música Municipal, el Intendente Capra junto al Senador Cellillo izaron el pabellón nacional mientras que la Presidente del Concejo Deliberante Silvia Cappelletti junto a la Presidente del Consejo Escolar Prof. Nancy Morena hicieron lo propio con la bandera de la provincia de Buenos Aires. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.









La invocación litúrgica es tuvo a cargo del Padre Oscar Forquera.

Dos fueron los oradores en esta fecha tan importante para los alvearenses.

En primer lugar lo hizo el Jefe Comunal. En forma breve Capra hizo un repaso de la historia de nuestro partido. Luego pidió un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos por la pandemia.

La clásica canción del Feliz Cumpleaños interpretada por la Banda Municipal fue acompañada con palmas por las autoridades y vecinos que, en un reducido número, acompañaron con su presencia el acto.

Minutos después la segunda oradora fue la vecina Julia del Carmen Cabral. Con el retiro de las banderas de ceremonias se dio por finalizado el acto.

Discurso de Julia del Carmen Cabral

“General Alvear cumple sus jóvenes 152 años en este Julio de 2021 signado por la pandemia que, desde hace más de un año nos tiene acosados.

Llegue a este -con el permiso de los alvearenses de nacimiento- mi pueblo, en un Julio del año 1956 con 20 años recién cumplidos.







También entonces, el país estaba tratando de salir y sobreponerse a otra pandemia: la Poliomielitis, que había hecho muchos estragos.

Son más de 60 años de vida alvearense… puedo decir que crecí y me desarrolle junto con el pueblo. Pero… no voy a hablar de mí.

Ahora, que dispongo de más tiempo, recorro sus calles…rememoro… aquí no había nada más que pastizales… allá estaba la casa de don fulano… espacios ocupados hoy, por hermosos barrios, lindísimas edificaciones.

Recuerdo, cuando llegué había solo diez escuelas provinciales primarias y dos o tres de jurisdicción nacional. Se estaba gestando el Ciclo Básico con la iniciativa de un grupo de docentes liderados por el Párroco Miguel Ferrari.

Ni hablar de otros rubros y servicios. Solo lo esencial, precarios, con muchas necesidades, que por lo general dependían de la buena voluntad de los vecinos.

El crecer junto con mi pueblo me permitió vivir… disfrutar de cada logro…verlo crecer y desarrollarse…conocer los esfuerzos, las gestiones, los trabajos que debieron realizarse para llegar al hoy.

Ese vivir el pueblo, ese compartir su crecimiento, lleva a una apertura de criterio. . . de miras… y te empuja a ser parte.

General Alvear se presenta hoy a nuestros ojos, con una infinita gama de posibilidades…saber aprovecharlas es la clave.

De cada uno de nosotros y en especial, me refiero a los jóvenes que serán los arquitectos del mañana, dependerá el crecimiento, el desarrollo del General Alvear de los próximos cien años.

Formarse . . . investigar. . . crear. . . no repetirse… abrir el horizonte… aunar esfuerzos dando lo mejor de cada uno.

Poner fe… creer en lo que se hace… hacer aquello en lo que se cree… fomentar una amistad social, como nos pide el Papa Francisco…sin encerrarnos a mirarnos el ombligo…por el contrario, abrir nuestras mentes…mirar al otro como un igual…con las mismas capacidades.

Sumar…participar…actuar…con buena onda alimentando la esperanza de un Alvear cada vez más pujante que dé respuestas a sus habitantes…

Mirar atrás??? solo para buscar ejemplos como el de aquellos fortineros liderados por el Teniente Agustín Noguera que dieron respuesta a una necesidad: seguridad para la incipiente población… gente que creía en su futuro y puso todo lo que había que poner en lograrlo.

Para ellos es hoy nuestro homenaje.

Y para nuestro General Alvear pedimos que Dios Nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre su gente, gobernantes e instituciones”.

i i i Feliz Cumpleaños General Alvear! ! !



Ofrenda floral y descubrimiento de placa

Previo al acto centralizado, una reducida comitiva se trasladó hasta el cementerio local para rendir homenaje al Tte. Coronel Juan Agustín Noguera, Jefe del Fortín Esperanza, cuyos restos descansan en General Alvear.

El Jefe Comunal Ramón Capra, junto al Secretario de Hacienda Ing. Sergio Federici, depositó una ofrenda floral. Luego el Padre Oscar Forquera brindó una oración a la memoria del militar.

Minutos después, en el acceso a la ciudad, lugar donde está emplazado el monumento al Centenario, el Intendente Capra junto a su Secretaria de Gobierno Moramay Sayos, descubrieron una placa alusiva por el 152° aniversario de General Alvear.