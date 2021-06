Qué pasará con las vacaciones de invierno en la Provincia

La Provincia confirmó que el turismo estará permitido en las vacaciones de invierno, que será las últimas dos semanas de julio, del 19 al 30 de ese mes.

Se acercan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires y desde la gestión de Axel Kicillof brindaron precisiones respecto a cuándo serán y qué actividades estarán permitidas en el marco de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, el jefe de Gabinete Carlos Bianco confirmó que no se adelantarán, y se mantendrá el calendario escolar establecido por la Dirección General de Cultura y Educación.

“En algún momento habíamos analizado la posibilidad de adelantarlas, no fue necesario. Así que van a seguir tal como estaban estipuladas”, afirmó Bianco. Respecto a la actividad turística, el funcionario señaló que la Provincia no hará una campaña de vacaciones, ya que la situación epidemiológica aún es crítica en varios municipios, pero no estará prohibido circular ni alojarse en hoteles.

“No estamos haciendo una campaña porque la situación no amerita, pero obviamente aquellos que quieran tomar un día en algún destino, de manera cuidada, están en su derecho porque no hay ninguna normativa que lo impida”, explicó Bianco.

“Lo único que pedimos es que eso sea cuidado, que sea controlado, que se cumplan todos los protocolos tales como los hemos establecido para la temporada de verano, una temporada que nadie esperaba que podíamos tener”, agregó.

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

Según la resolución de Educación, y tras la confirmación de la Provincia, las vacaciones de invierno serán durante las dos últimas semanas de julio. Comenzarán de manera oficial el lunes 19 de julio y finalizarán el viernes 30 de julio.

Qué actividades estarán permitidas en las vacaciones de invierno

Sin una campaña especial como ocurrió durante el verano, se respetarán las actividades permitidas y reguladas por el sistema de fases. De esa forma, los municipios en fase 3 y fase 4 podrán tener una temporada invernal.

“Hoy no está restringida la circulación, no está restringida la actividad hotelera en general, sí con protocolos. No está restringida la actividad gastronómica, sí con horarios y con protocolos. Esas son las circunstancias actuales y es lo que vamos a seguir manteniendo”, confirmó Bianco.

El único impedimento será una situación epidemiológica de “alto riesgo” por la pandemia de coronavirus. Es decir, aquellos municipios que tengan más de 500 casos cada 100.000 habitantes, según los parámetros impuestos por el Gobierno Nacional.

“Tenemos algunos distritos que están muy complicados todavía, en fase 2 y con muchísima incidencia. Hay distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, destinos turísticos además, que están con una incidencia de 1.610 casos”, señaló Bianco. En caso de que mantengan esa situación, deberán aplicar las mayores restricciones.

