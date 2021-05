Consejeros escolares brindaron una conferencia de prensa, dónde dieron detalles de su trabajo

La presidenta del Consejo Escolar Nancy Morena, junto a los consejeros Fabián Brusa y Paola Leiva, dieron detalles sobre su accionar, que ante la opinión pública, parece estar bastante cuestionado .

El tema principal fue la limpieza de calefactores, dónde los funcionarios dijeron que solo hay un proveedor para esa tarea y como es humano puede estar aislado, tener diferentes problemas como todos y es por eso que por ahí no se llega a tiempo con todos. Además sostuvieron que la Pcia. debe darles la autorización para limpiarlos, es decir, que (Según ellos) hasta que ma Pcia. no les diga, no pueden mandar a limpiar los calefactores 🤷.

Por otro lado, mostrando cero autocrítica y dejando la sensación que en las Escuelas está todo bárbaro y que el Consejo Escolar funciona de maravillas, hicieron hincapié en que siempre están trabajando a pleno y recorriendo todas las escuelas del distrito, tanto en la ciudad como en el campo.

A continuación, se refirieron a los módulos de alimentación, lo cual manifestaron que ellos entregan lo que las directoras de escuelas le piden. “No es para todos, solo para los que las directoras piden, pero no para todos”. Enfatizó Leiva, bastante enojada.

Finalmente, se dirigieron a la gente, que según los funcionarios “No saben bien como es el tema y el manejo del consejo escolar y que escuchan y ven de la gente comentarios lamentables” enfatizaron. Destacando su accionar y de alguna manera culpando a la Gente que se queja.