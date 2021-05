“Presentaré el proyecto “Alquileres Solidarios”

José “Melli” Díaz, Candidato a Concejal por el Peronismo Alvearense, habló sobre el déficit habitacional en Gral. Alvear y la presentación de un importante proyecto.

“General Alvear tiene un déficit habitacional de no menos de 700 viviendas y como ya hemos comprobado que hace años no se construyen casas en nuestra Ciudad, debemos hacer algo urgente para que muchas Familias, parejas jóvenes, madres solteras, etc., Tengan la posibilidad de un alquiler acorde a sus ingresos.”

“Por eso, si la gente me acompaña este 30 de mayo, en las elecciones internas presentaré un importante proyecto llamado ALQUILERES SOLIDARIOS, apuntado justamente a tratar de combatir el déficit habitacional.”

“No puede ser que una empresa tenga el monopolio de terrenos y viviendas en nuestra Comunidad. La idea del proyecto es que habría que hacer un convenio entre la empresa, el Municipio y la Familia que vaya a alquilar, para acordar cuánto puede pagar la persona acorde a sus ingresos y el resto que lo pueda garantizar el estado local.”

“Al menos hasta que puedan conseguir un trabajo en blanco (Que podría ser El Matadero y frigorífico Municipal) y de esa manera pagar un poco más, o de a poco ir levantando su casita.”

” No es imposible, solo hay que tener desicion Política y buen corazón. Debemos pensar en aquellos que verdaderamente necesitan y dejar de mirarnos el ombligo.” Concluyó el Melli.