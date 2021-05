Pedido de Publicación: “Como con tantas instituciones, solo favorecen a dos”

“.. Me pregunto (como tantas veces, y tal vez, desde mi ignorancia), ¿Cómo con tantas instituciones deportivas, la Municipalidad y la Dirección de Deportes solo favorecen al Club Deportivo Alvear y Club Comercio ?? ..Las otras instituciones como Alvear Futbol Club Colorado , Club estrella Azul y Blanca, Club Futbool Asoc Spañolaa , Club de pescadores, Asoc. Jóvenes alvearenses, Club Leones De Juda y el club ciclista???No se merecen ni una lata de pintura!!???Pasó no hace mucho con el subsidio de “turismo” al que sólo favoreció a dos medios, (el popular y el que trabaja adentro) dejando a los otros medios afuera. (Se enteraron despues) Acá igual ..uno popular y otro es parte de la gestión…Porque no hacen convocatorias abierta para los subsidios??Por qué no piden públicamente que cada institución se presente y que conozca de qué manera puede acceder al mismo?Con qué criterio beneficia sólo a 2 instituciones y deja al resto de lado??O hay que ser parte del gobierno y/o deportes para beneficiarse???Cuanto tiempo más, la política barata va a repartir a dedo excluyendo al resto de las mismas posibilidades???El Alvear Futbol Club ( al que yo defiendo y represento) tiene Esc. de Futbol infantil mixto, categorías de fútbol en 1ra y 2da Division, Division en sub 12, 14 y 16 , y jugamos en la Liga de Saladillo de igual manera como los dos clubes beneficiados.. tenemos Sede y Equipos de Bochas y también la Cancha que cuando uds la necesitan, la piden prestada…”Señor intendente y gran elenco: afortunadamente AFC cuenta con gente que trabaja y ha logrado mucho para el club, y sé.. que si visito a cualquier comerciante o vecino, más de uno me regala la lata de pintura y sin sacarse la foto para Facebook. UD como responsable y la Dirección de Deportes, debería pedirles disculpas públicas al resto de las instituciones que ha dejado en el olvido!! Me gustaría saber, que se ha hecho desde Deportes por cada uno ellos? Se ha preocupado por saber si están en actividad? Les ha ofrecido su apoyo?O la oficina de deporte es una oficina más de las tantas que solo está y no se sabe para que??Si alguien sabe ,que me explique….

Roberto Reyna -Secretario AFC