✅LAS DIRECCIONES DE CULTURA Y EDUCACIÓN INFORMAN QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, CON EL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TALLERES:
📍ESCUELA DE MÚSICA: ENSAYO, CREACIÓN, INTERPRETACIÓN, GRABACIÓN Y REALIZACIÓN DE TRANSMISIONES VIA STREAMING.
📍CULTURA: TALLER DE TANTO, FOLKLORE, JUNTOS POR LA DANZA.
⚠️TODAVIA NO ESTAS PARTICIPANDO DE NUESTROS TALLERES? QUÉ ESPERAS PARA SER PARTE?‼️
POR CONSULTAS Y TURNOS:
ESCUELA DE MUSICA: 📞2345683725/2345506163
📞CULTURA: 2345412921/2344481970
Talleres de Cultura y Educación
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