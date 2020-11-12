Ganadores de la Fiesta del Día del Trabajador Municipal Virtual

En la noche del domingo 8, en instalaciones del Cine Español, se realizó la Fiesta por el Día del Trabajador Municipal en forma virtual debido a la pandemia de Covid. El evento, que fue transmitido por la red social Facebook del municipio y Canal 5, contó son sorteos y en la parte musical se presentó el cantante Agustín Pardo.
Aquellos ganadores que aún no retiraron sus premios lo pueden hacer en el Palacio Municipal en el horario de 8 a 13, excepto los becados que deberán hacerlo en la Dirección de Desarrollo Social.
GANADORES SORTEOS BECAS:
1 – ACOSTA RAYEN ALEJANDRA
7 – ALMARAZ JAVIER
9 – ALVAREZ CANDELA
11 – ANIDO EMILIANO
15 – AVILA CAMILA SOLEDAD
18 – BASUALDO DIANA MARIANELA
19 – BASUALDO MARCELA
20 – BRANDAN JESSICA
22 – BRIONES YANINA
29 – CANCELA ANTONELA
34 – CARDELLI MARINA NOELIA
35 – CARDOSO DAIANA
36 – CARDOSO PAOLA NAZARETH
37 – CERVINO HECTOR RUBEN
39 – COMAS INGRID GISELA
40 – CORDOBA SILVANA
44 – DIGRACIA MARIA CECILIA (TV)
45 – DI PAOLA ANA CARLA
57 – GIUSTETTI MARCOS JAVIER
61 – JATTAR MARIA JOSE
66 – LEIVA FERNANDO GABRIEL
84 – PIRIS CARINA
100 – TROPIANO EVANGELINA
101 – TUSQ LOURDES MICAELA
107 – YACONIS NADIA
108 – ZAMUDIO KEVIN ADRIAN
GANADORES SORTEO JUBILADOS:
112 – ALMENDROS DANIEL ABELARDO
116 – BAIGORRIA CRISTINA
118 – CABALLERO HECTOR LUJAN
119 – CANDIA LILIAN
125 – DEMARTINI SILVIA RENEE
133 – FANESSI CESAR
134 – FERNANDEZ JULIO
139 – GARAVENTA JUAN ANTONIO
140 – GARCETE PEDRO NICANOR
142 – GONZALEZ NIDIA
152 – MARTIN NILDA GRACIELA
157 – MONTES DE OCA MARCELO
166 – TEJEDOR EDUARDO ANASTASIO
167 – TOLES NILDA IRMA
169 – VILLARRUEL HECTOR MARIO
174 – BAIS MARGARITA
177 – LAMAITA PEDRO
178 – MANGUDO PEDRO
192 – FERRARIO NICOLAS MARIO
GANADORES PREMIOS LEGAJOS:
572 – PERALTA ROBERTO HORACIO
686 – MENDEZ JOSE LUIS
705 – GARCETE PEDRO JAVIER
708 – AHUMADA MARIA DEL PILAR
711 – SILVA ARSENIO HECTOR
725 – MARTINEZ MARCELA BEATRIZ
737 – LUNA MARIA DE LOS ANGELES
748 – ACOSTA VERONICA ALEJANDRA
754 – CARAM MIGUEL ANGEL
759 – FORTAIN MARIANO JUAN
767 – CORDOBA PEDRO RUBEN
770 – ZARATE NESTOR ABELARDO
781 – ACOSTA ALFONSINA CARLA
792 – VILLAVERDE VIVIANA ELISABET
806 – ACOSTA CARLA ROMINA
807 – DELLATORRE ERNESTO
815 – CARDOZO MIGUEL ANGEL
821 – ALMENDROS MARTA ESTHER
825 – DARGEL TIMOTEO ADAN
832 – MENGARELLI DARIO HERNAN
845 – ALBANO RICARDO
847 – CAPRA RAMÓN JOSE
849 – PORTA MARIA ALEJANDRA
863 – CARRICARTE NELIDA MARIANA
876 – CABRERA FABIOLA ALEJANDRA
879 – DOMINGUEZ MAURO DANIEL
893 – BINDELLA ANDREA SILVINA
896 – RENZI MARIA SALOMÉ
903 – FANESSI CESAR MAXIMILIANO
912 – LOZA TEOFILA BEATRIZ
914 – ROMERO AURELIANO VICENTE
917 – SAMUDO SORAYA ANAHI
921 – DEMARTINI SERGIO LUIS
922 – FREDES MARIO ALBERTO
926 – CASTELLI MARCELO JESUS
936 – MENGARELLI ADRIAN EZEQUIEL
947 – GOMEZ ROMINA SOLEDAD
950 – GEREZ CELSA ISABEL
953 – SILVA ROMINA DANIELA
961 – GORICITO GLADYS EDITH
968_ GITTAR MARIANO
973 – AMADO SILVIA ESTHER
974 – GONZALEZ MARIA LAURA
980 – YOCCO SUSANA ANDREA
981 – HOYOS MARIANO ROSENDO
985 – MORENO MARISA FABIANA
988 – CRIADO ERMELINDA SOLEDAD
998 – GONZALEZ MARISA BEATRIZ
1003 – DA CRUZ MARIA VICTORIA
1006 – ALANIZ MARIA FERNANDA
1013 – FREGEIRO SABRINA SOLEDAD
1014 – ARRUA JULIO MARIO
1015 – CARDOSO ROBERTO OSCAR
1020 – ARANZABAL JOSE MIGUEL
1022 – LEIVA JOSE MIGUEL
1025 – GARABENTA VALERIA EDITH
1037 – CEBALLOS HORACIO OSCAR
1043 – MERINO FEDERICO DAMIAN (TV)
1060 – MENVIELLE SILVIA RAQUEL
1067 – LUNA SANDRA MARCELA
1068 – MEDINA MIRIAN ELIZABETH
1077 – LOPETEGUI ALFONSO LUIS
1082 – GALLO MARIA INES
1094 – LENCINA PABLO SEBASTIAN
1113 – SIVERO LEANDRO MARTIN
1131 – AGUER YANINA SOLEDAD
1136 – DAVIDSOHN JORGE ANDRES MARTIN
1143 – RACHIT GUILLERMINA PAOLA
1144 – LOMPART LUCILA
1148 – GALLO MARCELO DANIEL
1149 – BERTONI MARIA EUGENIA
1152 – MERINO ADRIANA INES
1153 – AGUILAR CARLA NATALIA
1154 – MARTIN HUGO NORMANDO
1155 – DELIA EUGENIO SEBASTIAN
1156 – GARAVENTA FABRICIO JESUS
1160 – QUIN FABIANA MARIA
1165 – SIVERO MARIA GABRIELA
1190 – LOPETEGUI JUAN MANUEL
1192 – DIAZ FABIAN NICOLAS
1194 – LUISI INGRID VIVIANA
1196 – DRIUSSO GABRIEL ATILIO
1197 – LUISI DIEGO
1199 – COLLA DAVID RODOLFO
1219 – REYNOSO IVONE MARIA CRUZ
1233 – MIGLIORI SABRINA
1237 – MENVIELLE RUBEN OMAR
1252 – RUIZ ROSA MARIA ADELA
1256 – REFORT BRAIAN
1260 – MAN ADELA LORENA PAOLA
1264 – ALMENDROS MARIA MARTA
1274 – ACOSTA ELIANA AILIN BERNARDITA
1275 – BRIZUELA CECILIA JUSTINA
1281 – PEREZ FLORENCIA
1291 – AYETZ MERCEDES
1295 – MORENA JULIO MATIAS
1305 – AGUIRRE DIEGO GASTON
1306 – CARDOSO NOELIA LILIANA
1327 – LUNA LORENA JESICA
1329 – TORRILLA PATRICIA CECILIA
1331 – GOMEZ JESUS MARIA
1333 – BAUTISTA GASPAR
1348 – GATTI WUIOVICH MARIA PATRICIA
1353 – FALCO FRANCISCO RAMON
1362 – ARAUJO BRAIAN EMANUEL
1366 – FERNANDEZ VIVIANA ELISABETH
1369 – TOLLOSA CARLA NOELIA
1374 – DE PAULA FERNANDO LUIS
1380 – CID CHAVEZ JONATHAN JOSE
1399 – RAYMUNDO GLENDA BELEN
1401 – ARGENTI VENDRELL MARIA VICTORIA
1407 – LLANTADA GABRIEL ALEJANDRO
1409 – BUSTAMANTE MARTA ESTELA
1412 – FLECHA ELIANA
1416 – ZAPATERIA SANTIAGO RAMON
1418 – ALMENDROS MARIA CONCEPCION
1426 – TROPIANO JONATHAN DARIO
1428 – RUIZ DIAZ ROLANDO RAMON
1432 – ALBANO JUAN MANUEL
1436 – SEVERINO JUAN NICOLAS
1445 – PORTA JOSE MARIA
1452 – RUIZ MAYRA SOLANGE
1454 – TROPIANO CARLA ROSE