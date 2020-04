Se ha detenido el tiempo. Las abejas en las flores del níspero muestran a golpes de alas como se puede dar cuerda a un reloj invisible. El sol ilumina una hoja que cae dando vueltas. Una rama se inclina ayudada por un vientito del norte. Los moscardones, rompiendo el silencio, suenan como autos. Alguien silba a lo lejos. Los pájaros se acercan desde el horizonte. La respiración llena de aire los pulmones mientras las hormigas cortan, cargan y llevan. Es otoño en el alma y en el almanaque. Los sentidos se entretienen con la muerte de una abeja que decidió terminar su ciclo de vida en la vereda que da a la habitación. El otoño deshoja los recuerdos. Me voy hacia la calle. Mientras camino acompañado por un día pleno me encuentro impedido de abrir la puerta y caminar con las manos en los bolsillos y sin destino. La puerta cerrada con su picaporte inmóvil me prohibe pronunciar la palabra libertad. La palabra más hermosa de la vida humana, estandarte de las luchas de los pueblos desde la historia de los tiempos. Vuelvo a mirar la puerta, sigue cerrada, regreso sobre mis pasos, me vuelvo a acomodar sobre el sillón. Una nueva hoja ha caído, el sol se ha escondido entre las nubes, las abejas siguen trabajando sin descanso y las hormigas empecinadas en prepararse para el invierno. La vida es otoño.

Roberto Rule