AL DON PIRULERO, CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO

Los que vivimos en esta ciudad, estamos preocupados por las situaciones de desorden

que existen. Sabemos que la problemática de la noche es una problemática que ocurre

hace bastante tiempo, que hasta el momento da la impresión que está lejos de

solucionarse. ¿Por qué sucede esto?, porque cada uno de nosotros juega a la canción

al DON PIRULERO, porque cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad y

de compromiso en todo lo que ocurre.

Cuando estas problemáticas como el alcohol, drogas, previas,UPD, desordenes en

canchas de futbol se instalan en nuestra sociedad, se siembra desconfianza entre

todos los vecinos, por todo lo que hay alrededor de las mismas, porque van

carcomiendo de a poco nuestras familias.

Hay inescrupulosos que lucran con todo esto y el daño que produce al tejido social y a

los jóvenes en particular es muy grande y cuesta revertirlo.

No quiero decir con esto que no se estemos de acuerdo con la diversión, pero todo

debe tener un límite, para que no ocurran situaciones que tengamos que lamentar,

porque está en juego el valor más importante “la vida”.

Estas situaciones de desorden se llegan también con la complicidad, por eso como

sociedad empezamos a sospechar de todos. Esto debilita la confianza y desanima las

expectativas de cambio, pero también son funcionales a quienes pudiendo hacer algo

se desentienden, y se “mira para otro lado”.

Sabemos que el desafío es grande, y que se tocan muchos intereses, “pero no es

verdad que no se puede hacer nada.”

La complejidad de estos temas es tal que la manera de ir solucionándolo y que sea

eficaz esta solución, es a través de consensos, que deriven en políticas públicas de

corto, mediano y largo plazo.

La tarea de control, es tarea irrenunciable y exclusiva del estado. Nosotros como

parte de la sociedad: PADRES, FORO, CENTROS DE DEPORTES,CULTURA, CLUBES,

IGLESIAS, nos toca hacer nuestra parte a través de la PREVENCION. Sabemos que las

instituciones deportivas de nuestra ciudad colaboran en este sentido, sacando a niños

y jóvenes de las calles, y lo agrademos infinitamente el esfuerzo que hacen, pero hay

muchos que no están integrados todavía, y a ellos tenemos que llegar.

Queremos reconocer el trabajo y aporte silencioso de vecinos que colaboran en la

prevención, valoramos el esfuerzo, y las sugerencias que nos hacen para enfrentar

estas problemáticas, para que “no se escondan bajo la alfombra”.

Nosotros como FORO DE PREVENCION, hemos realizado: charlas, talleres, testimonios,

debates, y todo lo que ha estado a nuestro alcance, pero seguramente de que no

hemos sido suficientemente eficaces en promover y difundir los aportes de este FORO

a la sociedad, porque estas problemáticas son muy dolorosas y atraviesan a nuestras

familias. Pero nuestra intención ha sido y será siempre trabajar por una sociedad

mejor, aunque la mayoría de las veces no se entienda que es así.

Lo importante es “no bajar los brazos”, tengamos “horror al mal y pasión por el

bien”(Rom. 12,9).Es por esto que no debemos quedarnos solamente en señalar el mal,

debemos alentarnos unos a otros en la ESPERANZA y unirnos con aquellos que

quieren una sociedad mejor, aunque pensemos distinto. Seguramente, “podemos

levantarnos, podremos remontar, nos costará, pero podremos conseguirlo de

verdad, si es lo que queremos. Somos los protagonistas de la subida, esta es la

condición indispensable. Seguramente encontraremos la mano tendida de quien

quiera ayudar, pero nadie puede subir si el otro no lo ayuda.”

Foro de Prevención Nos.X Uds

12/3/2020