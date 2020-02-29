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Jubilados da a conocer su nueva comisión Directiva

alvearvive 29 febrero, 2020
NUEVA COMISION DIRECTIVA
CARGOAPELLIDO Y NOMBRE
PRESIDENTEHOYOS, OLGA
VICEPRESIDENTEGOMEZ, JUAN CARLOS
SECRETARIALOPEZ, ELENA
PROSECRETARIOGASTACA, JOSE PABLO
TESORERARESTAGNO, ELISA
PROTESORERAARIAS, MARIA
VOCALES TITULARESSOBERON, MIGUEL ANGEL
DARGELL, BERNARDINO
MARCONI, JUAN CARLOS
DIAZ, MARIA
FIEBELKON, MARIA
VOCALES SUPLENTESGRUCCIO, OLGA
ARIAS, JORGE
MARTIN, MARIO OSCAR
REVISORES DE CUENTA ARAMENDI, CARLOS
TITULARESDIAZ, SUSANA
MARTINEZ, SARA
REVISORES DE CUENTA ARRUA, ELENA
SUPLENTESPELLICERO, SILVIA