Jubilados da a conocer su nueva comisión Directiva

|NUEVA COMISION DIRECTIVA
|CARGO
|APELLIDO Y NOMBRE
|PRESIDENTE
|HOYOS, OLGA
|VICEPRESIDENTE
|GOMEZ, JUAN CARLOS
|SECRETARIA
|LOPEZ, ELENA
|PROSECRETARIO
|GASTACA, JOSE PABLO
|TESORERA
|RESTAGNO, ELISA
|PROTESORERA
|ARIAS, MARIA
|VOCALES TITULARES
|SOBERON, MIGUEL ANGEL
|DARGELL, BERNARDINO
|MARCONI, JUAN CARLOS
|DIAZ, MARIA
|FIEBELKON, MARIA
|VOCALES SUPLENTES
|GRUCCIO, OLGA
|ARIAS, JORGE
|MARTIN, MARIO OSCAR
|REVISORES DE CUENTA
|ARAMENDI, CARLOS
|TITULARES
|DIAZ, SUSANA
|MARTINEZ, SARA
|REVISORES DE CUENTA
|ARRUA, ELENA
|SUPLENTES
|PELLICERO, SILVIA