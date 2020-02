“Le pedimos al Intendente que recapacite, por el bien de los Trabajadores Municipales”

En la tarde del viernes, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Miguel Dornaco, conjuntamente con el Secretario Gremoial Marcelo Urán y el Secretario adjunto David Pigñuelo, realizaron una conferencia de Prensa, donde pusieron de manifiesto un reclamo que viene de hace ya un largo tiempo, el cual tiene que ver según manifestaron, con el no cumplimiento de importantes puntos acordados entre el Sindicato y el Municipio del Convenio Colectivo de Trabajo, el cual perjudica notablemente a los Trabajadores Municipales de General Alvear.

“Agradecemos la presencia de todos los Medios, nuestro reclamo tiene que ver puntualmente con que hace ya más de dos años, que en mesa paritaria el Sindicato Municipal, con el Municipio firmamos puntos muy importantes del Convenio Colectivo de Trabajo y el Intendente no los está cumpliendo.”

“Queremos dejar bien claro para que todo se entienda bien, que este no es un reclamo contra el Intendente, sino que es a favor de los Trabajadores.

Cuando nosotros firmamos el Convenio Colectivo de Trabajo con el Dr. Cellillo en su momento año 2017, se logró un cumplimiento de un 96 % del Convenio, luego cuando ingresó este Intendente Ramón Capra, hasta la fecha no se ha cumplido un solo punto acordado del Convenio, con lo cual venimos con este tema hace mas de dos años.”

“Nosotros desde el Sindicato siempre nos hemos caracterizado por el diálogo, fíjense que este reclamos lo podríamos haber “Utilizado” Políticamente para las elecciones y poner presión al Intendente y decidimos en comisión no hacer nada hasta después de las elecciones dejando en claro que el Sindicato no tiene color Político, solo defiende a los Trabajadores Municipales. Pero la buena predisposición nos lleva a esperar 2 años y tres meses, porque llevamos ese tiempo y las cosas no se cumplen, siendo que están firmadas y es ley, por lo tanto es obligación cumplir los puntos acordados en paritaria.”

“Por lo tanto, vamos a tomar acciones Legales conforme a la Ley 14. 656 (Ley de los Municipales), queremos contarle que hemos hecho una denuncia por incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, en uno de los puntos porque el Municipio está pagando mal los aguinaldos, metiendole la mano en el bolsillo a los trabajadores, perdiendo cerca de 2 mil pesos cada trabajador.

Otro de los puntos acordados con el Dr. Cellillo, que el actual Intendente no está cumpliendo ya hace 2 años y tres meses, es el pago de título secundario, terciario y universitario y es algo que perjudica a todos los trabajadores que tienen título en no menos de mil pesos.

Otro de los puntos que no se están cumpliendo, es el pago por año de servicio, lo que tendría que ser un reconocimiento, a aquellas personas que han trabajado entre 20 y 35 años de servicio, beneficiando a los jubilados, otorgándoles 2, 4, o 6 sueldos, depende de las Jubilaciones.”

“Por lo tanto queremos dejar bien claro ante la Sociedad, que nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo, pero en este momento nos vemos obligados a realizar esta conferencia de prensa, para pedirle al Intendente que recapacite como lo hizo siempre, porque siempre hemos tenido muy buen diálogo, pero esta vez se está equivocando, tiene que recapacitar, se tiene que sentar a charlar, no hay nada que no se pueda arreglar, siempre y cuando haya buena predisposición para solucionar los problemas.”

“Estamos citados para el día 27 de febrero a las 10 de la mañana, al Ministerio de Trabajo, donde vamos a ir con los abogados de la Federación y con la persona que hizo la Ley Municipal, para hacer nuestro reclamo y garantizar la defensa de los Trabajadores Municipales.”

“Por último, queremos dejar en claro el reclamo que estamos llevando adelante con los trabajadores del Hospital Municipal, quienes siempre trabajan de la mejor manera, con mucha vocación de servicio, a veces haciendo mucho más trabajo del que les corresponde y es injusto lo que está pasando, se les está pagando los días feriados un 60 % menos de lo que cobraban antes, argumentando que el Tribunal de cuentas no le permite pagar los Feriados como está acordado en el convenio colectivo de Trabajo, es por eso que se les paga menos de la mitad de lo que cobraban. Lo cual le decimos que eso no sería un problema, porque tranquilamente se puede hacer un enmiendo y anexar el convenio colectivo de trabajo explicando porque los trabajadores tienen que cobrar tanto por los días feriados. Eso es clarito y no habría inconveniente. Porque durante 30 años se pagó de esa manera, es un derecho adquirido de los Trabajadores de la Salud de nuestra Ciudad. Más aún sabiendo que todos los Trabajadores del hospital no se pueden tomar el franco si tienen ganas, porque les pagan poco, deben concurrir igual y trabajar y lo hacen de la mejor manera, incluso haciendo más de lo que corresponde y todo el Pueblo sabe y ve el gran profesionalismo, dedicación y ganas que le ponen todos quienes trabajan en nuestro hospital.”

“Por último, informamos que en el día de mañana sábado, trabajadores de la Salud autoconvocados estarán en las puertas del Municipio llevando adelante este reclamo y dándole visibilidad ante la Sociedad. “

“Queremos agradecerle a toda la Sociedad el apoyo y pedirle que ahora más que nunca necesitamos que juntos defendamos y luchemos por los trabajadores Municipales que no están obteniendo los beneficios que se acordaron en mesa paritaria.”

Fueron entre otras cosas as Palabras de los responsables del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Alvear.-