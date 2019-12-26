LUNES 23 DE DICIEMBRECANCHA ALVEAR FC NAZARENO MARTINEZ (AFC) 12 FELIPE ALBO (AFC) 10CANCHA DEPORTIVOLUCAS CEJAS GEREZ (DEPORTIVO) 4 MARTIN REFORT (AFC) 12CANCHA SARMIENTO (TAPALQUE)LUIS MUNGAY (SARMIENTO) 11 JORGE SIERRA (AFC) 12JESUS GOMEZ (SARMIENTO) 12 JUAN HOFFER (DEPORTIVO) 5
PROXIMA FECHAJUEVES 26 DE DICIEMBRECANCHA DE JUBILADOSZOILO CRIADO (JOVENES) NAZARENO MARTINEZ (AFC)CANCHA DE DEPORTIVOJUAN HOFFER (DEPORTIVO) EDUARDO CAÑAS (JOVENES)CANCHA DE ALVEAR FCMARTIN REFORT (AFC) LUCAS CEJAS GEREZ (DEPORTIVO)PAULO ALBO (AFC) ALEXIS ALMENDROS (ALVEAR FC)
ASOCIACION DE BOCHAS DE GENERAL ALVEAR RESULTADOS TORNEO OFICIAL INDIVIDUAL 1RA CATEGORIA 2020
LUNES 23 DE DICIEMBRECANCHA ALVEAR FC NAZARENO MARTINEZ (AFC) 12 FELIPE ALBO (AFC) 10CANCHA DEPORTIVOLUCAS CEJAS GEREZ (DEPORTIVO) 4 MARTIN REFORT (AFC) 12CANCHA SARMIENTO (TAPALQUE)LUIS MUNGAY (SARMIENTO) 11 JORGE SIERRA (AFC) 12JESUS GOMEZ (SARMIENTO) 12 JUAN HOFFER (DEPORTIVO) 5