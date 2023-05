Udocba presente en la entrega de Netbooks junto al Gobernador Axel Kicillof

Durante la tarde de hoy se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Media 1, de General Alvear, la entrega de computadoras Conectar Igualdad Bonaerense.

De la mano del Gobernador Axel Kichilof.

Quien fue muy claro en su discurso hacia los y las estudiantes, Conectar Igualdad Bonaerense, son las primeras computadoras entregadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, luego de haber sido cortada rotundamente la entrega de las computadoras desde Nación por el gobierno de Mauricio Macri. Cuestión esta que el Gobernador, lamentaba profundamente, porque de haber tenido las computadoras, herramienta fundamental para los y las estudiantes durante el ASPO, la brecha de la Continuidad Pedagógica hubiese sido menos frustrante.

“Estos son derechos adquiridos de los cuales no hay que renunciar, todos y todas deben tener la misma igualdad de oportunidades, no basta solo la meritocracia.” Expresó el Gobernador de la Provincia. También se referio a que las mismas no son entregadas por política partidaria sino, desde los principios de estos derechos para que todas y todos puedan llegar a estudiar, a trabajar a tener igualdad de oportunidades entre otras cosas. En este contexto expreso también, a los y las estudiantes “que voten a quien ellos y ellas consideren, pero que jamás renuncien a sus derechos, qué quien manifiesta venir y poner una bomba para que se vayan todos, tuvieran en cuenta en esas expresiones, donde quedarían sus propios derechos ganados.”

Desde UDOCBA, y en representación de nuestro Secretario General Provincial Cro. Alejandro Salcedo, acompañamos este emotivo momento, dónde se hicieron presentes autoridades municipales, consejo escolar, jefatura distrital, autoridades escolares ,ex intendentes y el Ministro de Justicia Dr Julio Cesar Alak.

Marita Cires.

Secretaria General UDOCBA General Alvear.