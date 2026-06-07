Condolencias

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal y la totalidad del personal de la Estación de Policía Comunal expresan su más profundo pesar por el fallecimiento de la señora María de los Ángeles Luna, madre del Subteniente Germán Bossolasco.

Acompañan a su compañero y a toda su familia en este difícil momento, rogando por el eterno descanso de su alma y deseando que encuentren paz y fortaleza para atravesar esta dolorosa pérdida.