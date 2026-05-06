🚨 | Denuncia de Pagano: Adorni recibió tres millones de dólares de la estafa Libra en su tarjeta Lemon.

La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió tres millones de dólares en su cuenta asociada a la tarjeta Lemon, fondos provenientes de la estafa con la criptomoneda Libra.

Según la legisladora, estos movimientos no se corresponden con los ingresos declarados por el funcionario y se suman a las inconsistencias ya denunciadas en sus gastos personales.

La revelación se inscribe en el marco de las investigaciones en curso sobre el caso Libra, que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades financieras en el entorno del Gobierno nacional.

Estos hechos plantean interrogantes sobre la transparencia en la administración pública y la necesidad de que las autoridades judiciales avancen con rigor en el esclarecimiento de las responsabilidades.

La integridad de las instituciones requiere un examen exhaustivo de toda información disponible para preservar la confianza ciudadana en el Estado.