MULTAS POR LAS NUBES 🚗

La Provincia aumentó 16,8% las multas de tránsito en mayo y junio tras actualizar la unidad fija de $1.896 a $2.215.

💸 Con el ajuste atado al precio de la nafta Premium, varias infracciones ya superan los $2 millones: exceso de velocidad, cruzar en rojo o circular sin seguro o VTV pueden llegar a $2.215.000.

⚠️ La sanción más alta es negarse al test de alcoholemia, con un tope de $2.658.000. También subieron las faltas como no usar casco o cinturón, mal estacionamiento y circular sin documentación.

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