🚨 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐓𝐀𝐋 𝐄𝐍 RUTA 3

🚗 Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, partido de Monte, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.

⏰ Según la información oficial, siendo las 0:45, Bomberos Voluntarios de Monte fueron alertados y acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y sofocar el incendio de un automóvil involucrado en el choque.

🚒 Los bomberos constataron la colisión de un colectivo de larga distancia que transportaba 43 pasajeros, cuyo chofer quedó atrapado entre los hierros y lamentablemente falleció a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.

🔥 El vehículo de menor porte se incendió por completo, hallándose dos personas calcinadas en la parte delantera.

🚙 Asimismo, en el siniestro participó una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.

🏥 Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del hospital Videla Dorna de Monte, mientras continúan las pericias para establecer las causas del trágico accidente.

Lobos Noticias