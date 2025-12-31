Más Noticias Últimas Noticias

🚨 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐓𝐀𝐋 𝐄𝐍 RUTA 3

alvearvive 31 diciembre, 2025 No hay comentarios

🚗 Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, partido de Monte, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.

⏰ Según la información oficial, siendo las 0:45, Bomberos Voluntarios de Monte fueron alertados y acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y sofocar el incendio de un automóvil involucrado en el choque.

🚒 Los bomberos constataron la colisión de un colectivo de larga distancia que transportaba 43 pasajeros, cuyo chofer quedó atrapado entre los hierros y lamentablemente falleció a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.

🔥 El vehículo de menor porte se incendió por completo, hallándose dos personas calcinadas en la parte delantera.

🚙 Asimismo, en el siniestro participó una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.

🏥 Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del hospital Videla Dorna de Monte, mientras continúan las pericias para establecer las causas del trágico accidente.

Lobos Noticias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.