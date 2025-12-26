💥 NOCHEBUENA, VECINOS MALOS. Discutieron por la Música y Pirotecnia y lo mató

👉🏻 En la ciudad de #LaPlata, un hombre de 45 años fue asesinado a balazos durante la madrugada del 25 de diciembre tras una discusión vecinal por el uso de pirotecnia y el volumen de la música.

🔫 El agresor, Juan Carlos Magen, un vecino de 68 años, fue detenido en su departamento pocas horas después. En el lugar, la policía secuestró una pistola Bersa calibre .40 y otras armas de fuego.

🎆 El conflicto se inició cuando el acusado recriminó a la familia de la víctima por la pirotecnia que estaban utilizando los hijos del hombre asesinado durante los festejos de Nochebuena

😡 Vecinos del complejo señalaron que no se trataba de un hecho aislado. Existían tensiones previas y problemas de convivencia que nunca encontraron un canal de resolución. Esa acumulación de malestar explotó en una noche cargada de ruido, alcohol y emociones, con un final trágico.



Infocielo