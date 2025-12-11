Solidaridad en la ruta: Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense auxiliaron a tres víctimas de una fuerte colisión frontal camino a Sierra Chica﻿

En una acción que evidenció compromiso y solidaridad del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense con la comunidad, agentes del Departamento Operaciones Centro Norte General Alvear (Subsede Barker) asistieron a las víctimas de un violento accidente que se produjo entre dos vehículos en la traza que conecta las localidades de Sierra Chica y Colonia Hinojo.

En el anochecer del miércoles, una dotación de penitenciarios regresaba de realizar traslados desde el conurbano cuando, en el camino conocido como Unión de Dos Pueblos, divisaron una fuertísima colisión frontal entre un Fiat 128 y una camioneta.

Sin dudarlo, la comisión de agentes a cargo de Marcelo González detuvo su marcha y así fue que Aldo Gallo, Juan Albarracín, Marcelo Resler, Carlos Rodríguez, Gustavo Orellano y Berenice Oroz descendieron del micro para auxiliar a las tres personas que resultaron heridas.

Los penitenciarios presentes en el lugar del siniestro se dividieron y mientras algunos ayudaron a salir y a inmovilizar a los dos ocupantes del auto, otros hicieron lo mismo con el ocupante de la camioneta, quien pareció confundido inmediatamente después del impacto.

A su vez, los agentes se comunicaron con la Policía y con emergencias médicas y aguardaron hasta la llegada de los servicios prestando apoyo a los heridos que luego fueron trasladados al Hospital Municipal Héctor Cura.

Es oportuno mencionar que el personal del SPB recibe capacitaciones continuas en primeros auxilios y maniobras de RCP, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.