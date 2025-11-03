🚨 CHOQUE FATAL EN RUTA 33 / Dos camioneros fallecidos

Tragedia en la ruta 33

📍 Entre General Villegas y Piedritas

🕛 00:10 hs – Domingo 2 de noviembre 2025

Un grave accidente frontal entre dos camiones dejó como saldo dos choferes fallecidos esta madrugada en el km 460 de la Ruta Nacional 33, a unos 5 km de Piedritas.

🚛 Un camión Volvo, conducido por un hombre de 37 años de Luján de Cuyo (Mendoza), circulaba hacia Piedritas.

🚚 El otro, un Mercedes Benz chasis y acoplado, era guiado por un hombre de 44 años de General Villegas.

A raíz del impacto frontal, ambos perdieron la vida.

Uno de los vehículos terminó volcado sobre una banquina.

✅ Ruta 33 habilitada al tránsito.

ℹ️ Información actualizada en la mañana de este domingo.

Del Sol Pehuajó