Gran jornada ciclística en General Alvear. Todos los resultados

Categoría debutantes
1 Sergio Bravo. Olavarría
2 Diego Velázquez Tapalque
3 Ricardo Martin Gral Alvear
4 Nicolás Ulioqui Tapalque
5 Mauricio Machado Saladillo
Mayores de 40
1 Carlos Hernán Harías Tapalque
2 Antonio Malla San Juan
3 Antonio Andrés Gallo Olavarría
4 Silvio Carricarte Tapalque
5 Hugo Santillan Azul
6 German Canosa Tapalque
7 Silvio Castro Las Flores
8 Alejandro Miramon Saladillo
Menores de 40
1 Federico Domínguez 25 de mayo
2 Facundo Ulioqui Tapalque
3 Hiago Sayago General Alvear
4 Tomas Machado Saladillo
5 Mauricio Carlucio Tapalque
6 Luciano Ulzer Olavarría
7 Joaquín Nieto Las Flores
8 Gabriel Acevedo Azul
Infantiles
Hago Valenzuela Tapalque
Alma Martino Olavarría
Elian Suárez General Alvear
Lola Tiseira Tapalque
Emiliano De Martino General Alvear
Francesca Paoltroni General Alvear
Máster D , E y Damas
1 Miguel Ocanto Azul
2 Gustavo Ruiz Saladillo
3 José Gastearena 25 de Mayo
4 Carlos Tolosa Saladillo
5 Javier Lucio Saladillo
6 Jorge Olmedo Olavarría
7 Luján Barra Tapalque
8 Hugo Santillan Azul
Máster E
1 Raúl Majolo Tandil
2 Pedro Arrozares Tandil
Damas
1 Luján Barra
Máster C
1 Hugo Devenedeto Las Flores
2 Leo Larranier Olavarría
3 Carlos Piazza Azul
4 Marcelo Iloseo Olavarría
5 Walter Benito Olavarría
6 Marcelo Borneo Azul
7 Ariel Tolosa Saladillo
8 Néstor Carballeda Saladillo
Máster B
1 Segundo Ponce de León Tapalque
2 Lucas Villalba Saladillo
3 Federico Gómez Tapalque
4 Leo Larranier Olavarría
5 Rubén Valerga Tres Arroyos
6 Gastón Vazquez 25 de Mayo
7 Javier Tolosa Saladillo
8 Luis Maidana Azul
Elite . Máster A y Junior
1 Emiliano Sagardoy Saladillo
2 Braian Días Bragado
3 Aldo Espósito Bragado
4 Mariano Herrera Tapalque
5 Alexander Orona Tapalque (junior)
6 Fabián Payero (máster A) Saladillo
7 Mateo Muñoz Olavarría
8 Nicolás Albano Olavarría
Máster A
1 Mariano Herrera Tapalque
2 Alexander Orona Tapalque (junior)
3 Payero Fabián Saladillo
Sprint especial
Máster C
Walter Benito (1)
Máster B
Rubén Valerga (1)
Daniel Noguera (1)
Gastón Vazquez (1)
Federico Gómez (1)
Elite
Mateo Muñoz (2)
Uriel Tolosa (2)
Elías Pérez (1)