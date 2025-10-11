Gran jornada ciclística en General Alvear. Todos los resultados

Categoría debutantes

1 Sergio Bravo. Olavarría

2 Diego Velázquez Tapalque

3 Ricardo Martin Gral Alvear

4 Nicolás Ulioqui Tapalque

5 Mauricio Machado Saladillo

Mayores de 40

1 Carlos Hernán Harías Tapalque

2 Antonio Malla San Juan

3 Antonio Andrés Gallo Olavarría

4 Silvio Carricarte Tapalque

5 Hugo Santillan Azul

6 German Canosa Tapalque

7 Silvio Castro Las Flores

8 Alejandro Miramon Saladillo





Menores de 40

1 Federico Domínguez 25 de mayo

2 Facundo Ulioqui Tapalque

3 Hiago Sayago General Alvear

4 Tomas Machado Saladillo

5 Mauricio Carlucio Tapalque

6 Luciano Ulzer Olavarría

7 Joaquín Nieto Las Flores

8 Gabriel Acevedo Azul

Infantiles

Hago Valenzuela Tapalque

Alma Martino Olavarría

Elian Suárez General Alvear

Lola Tiseira Tapalque

Emiliano De Martino General Alvear

Francesca Paoltroni General Alvear





Máster D , E y Damas

1 Miguel Ocanto Azul

2 Gustavo Ruiz Saladillo

3 José Gastearena 25 de Mayo

4 Carlos Tolosa Saladillo

5 Javier Lucio Saladillo

6 Jorge Olmedo Olavarría

7 Luján Barra Tapalque

8 Hugo Santillan Azul

Máster E

1 Raúl Majolo Tandil

2 Pedro Arrozares Tandil

Damas

1 Luján Barra

Máster C

1 Hugo Devenedeto Las Flores

2 Leo Larranier Olavarría

3 Carlos Piazza Azul

4 Marcelo Iloseo Olavarría

5 Walter Benito Olavarría

6 Marcelo Borneo Azul

7 Ariel Tolosa Saladillo

8 Néstor Carballeda Saladillo

Máster B

1 Segundo Ponce de León Tapalque

2 Lucas Villalba Saladillo

3 Federico Gómez Tapalque

4 Leo Larranier Olavarría

5 Rubén Valerga Tres Arroyos

6 Gastón Vazquez 25 de Mayo

7 Javier Tolosa Saladillo

8 Luis Maidana Azul





Elite . Máster A y Junior

1 Emiliano Sagardoy Saladillo

2 Braian Días Bragado

3 Aldo Espósito Bragado

4 Mariano Herrera Tapalque

5 Alexander Orona Tapalque (junior)

6 Fabián Payero (máster A) Saladillo

7 Mateo Muñoz Olavarría

8 Nicolás Albano Olavarría

Máster A

1 Mariano Herrera Tapalque

2 Alexander Orona Tapalque (junior)

3 Payero Fabián Saladillo

Sprint especial

Máster C

Walter Benito (1)

Máster B

Rubén Valerga (1)

Daniel Noguera (1)

Gastón Vazquez (1)

Federico Gómez (1)

Elite

Mateo Muñoz (2)

Uriel Tolosa (2)

Elías Pérez (1)