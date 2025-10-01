EXPLOTA LA INTERNA LIBERTARIA ‼️

El candidato a diputado nacional de #LaLibertadAvanza, José Luis Espert, enfrenta cuestionamientos por su vínculo con Fred Machado, empresario detenido y acusado de narcotráfico. Incluso dentro de su espacio piden explicaciones.

➡️ La ministra de Seguridad de la Nación, #PatriciaBullrich, quien también es candidata de LLA (a senadora por CABA) habló del tema. “No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco o que hayan recibido plata“, dijo en declaraciones a AM 910.

⭕ En el caso puntual de #Espert, la funcionaria sostuvo que “hace falta la explicación” de la relación con Machado y del supuesto giro de 200 mil dólares. “Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación y esa explicación puede ser válida“, consignó Bullrich.

▪️ Su relación con Machado parece levantar sospechas incluso adentro de las filas libertarias.

Gentileza: Infocielo.com