URGENTE: 𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗬 𝗨𝗡 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗗𝗢 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗘𝗡 𝗨𝗡 𝗧𝗥Á𝗚𝗜𝗖𝗢 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘 𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗥𝗨𝗧𝗔 𝟱𝟭

Ocurrió en la Localidad de 𝗟𝗔𝗣𝗥𝗜𝗗𝗔

Un terrible accidente ocurrió esta madrugada en la llamada “Curva de Sarachu”, a la altura del kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, cerca de la ciudad de Laprida. Como saldo, dos personas perdieron la vida, otra permanece internada en grave estado y un cuarto ocupante resultó ileso.

El hecho se produjo poco antes de las 6, cuando un automóvil y un camión colisionaron por motivos que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió, quedando atrapados dos de sus ocupantes, quienes murieron calcinados en el lugar.

Una tercera persona logró escapar por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8, cuando se restableció la circulación. Policía Científica continúa trabajando en el sitio para determinar las causas del siniestro e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, personal del Destacamento San Jorge, efectivos de Seguridad Vial, médicos del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul.

LAS VICTIMAS

Fuentes policiales confirmaron pasado este mediodía que eran oriundas de Bahía Blanca las dos personas que fallecieron en el acto como consecuencia de un choque ocurrido en jurisdicción del distrito de Laprida. Se trata de Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14.

El menor, informaron medios de aquella ciudad, jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte. La institución anunció que, en señal de duelo, suspendió todas sus actividades previstas para la jornada.

Ariel Gastón Asspel, 50 años y tercer tripulante del rodado, logró escapar por sus propios medios y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El chofer del camión, por su parte, resultó ileso.

(Laprida Noticias)