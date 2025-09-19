¡Una excelente noticia para la salud de General Alvear! 🩺

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) han firmado un convenio importantisimo. Este acuerdo permitirá que los estudiantes del último año de la carrera de Medicina realicen sus prácticas obligatorias en nuestra localidad.

Actualmente, cuatro estudiantes ya se encuentran rotando en los distintos efectores de nuestro sistema de salud, llevando a cabo su Práctica Final Obligatoria (PFO).

Estamos convencidos de que este convenio es un paso clave para jerarquizar y mejorar continuamente nuestro sistema de salud, fomentando una actualización constante tanto para los futuros profesionales como para nuestro equipo médico local.

Nuestros primeros rotantes son:

Martina Bayerque (Tandil)

Aaron Lucero (Olavarría)

Valentina Suarez (General Alvear)

Sofía Tartara (Francisco Madero)

¡Bienvenidos a General Alvear, futuros médicos! 🙌







saludgralalvear #Salud #UNICEN #Medicina #PFO