💥𝙀𝙔 𝙀𝙔 𝙀𝙔! 𝙎𝙖𝙗í𝙖𝙨 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙨𝙖? 💥 Acá encontras lo mejor en calidad y precio

CARNICERIA
-ASADO EL KG $ 4900
-MILANESA DE CARNE 2 KG $ 10.990
-MILANESA DE POLLO 2 KG $8900
-MILANESA DE CERDO 2 KG $8900
-CARNE PICADA EL KG $4990
-OSOBUCO 2 KG $10.990
-PATA Y MUSLO 2 KG $6500
-ALITAS 2 KG $4500
-HAMGUESAS DE CARNE ESPECIALES $5999
-RIÑON EL KG $ 2500
FRUTERIA Y VERDULERIA
-PERA 2 KG $2900
-MANZANA 2 KG $2900
-MANDARINA 2 KG $1800
-NARANJAS 2 KG $1500
BEBIDAS
-VINO MICHEL TINTO $1290
-VINO VALENTIN LACRADO $ 2690
-VINO VIÑAS DE BALBO X 1.250 $2690
-VINO UVITA X 1.250 $2390
-VINO UVITA X 1 $1799
-VODKA SERNOVA $4900
-CERVEZA SCHNEIDER X 473 $1100
-CERVEZA QUILMES X 473 $990
-GANCIA X 950 + SPRITE X 2.25 $6690
-FERNET BRANCA X 750 + COCA X 2.25 $12990
LACTEOS
-YOGUR TEMBLAY X 1 LTS $1390
-YOGUR YATASTO X 1 LTS $1390
-LECHE LARGA VIDA SERENISIMA $1490
-LECHE LARGA VIDA TREGAR $1390
-LECHE YATASTO SACHET $ 1100
COMESTIBLES
-ACEITE GIRASOL X 900 $1190
-ACEITE CAÑUELAS X 1.5 $2790
-HARINA 000 $590
-AZUCAR X KG $899
-GALLETITAS PROVIDENCIA X 3 $899
-FIDEOS FRESCOS HRG X 500 GRS $1390
-ÑOQUIS FRESCOS HRG X 500 GRS $ 1390
-FIDEOS PASTA SOLE TODA LA VARIEDAD $ 699
-YERBA PLAYADITO X 1 KG $ 3490
-YERBA ANDRESITO X 1 KG $ 2990
LIMPIEZA Y PERFUMERIA
-LIMPIADOR DE PISO POET X 900 $1150
-LAVANDINA AYUDIN X 1 LTS $990
-LAVANDINA AYUDIN X 2 L $1890
-EN TODA LA LINEA PAÑALES DESCUENTO 30 % MENOS
📍SAN MARTIN Y ALTHABE
Gral Alvear
👉🏻📱 2345 44-9050
HORARIO
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De lunes a sábado
De 8 a 21 hs
Domingos
9 a 12:30 hs